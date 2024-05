Hebe Casado: “Desde Buenos Aires, De Marchi puede operar de distintas formas”

La interna del PRO mendocino no tiene descanso y una de las protagonistas claves es la vicegobernadora Hebe Casado, quien busca ser presidenta de la sede local. Después de recibir un duro revés por parte del interventor Darío Nieto, que decidió remover a la Junta Electoral Provincial y darle la derecha al senador Gabriel Pradines, la fecha de la elección pasó del 2 de junio al 30 de ese mes. Y reina la incertidumbre por su realización.

La titular del Senado provincial se expidió sobre esta situación en esta entrevista con Los Andes y no escatimó dardos contra Omar De Marchi, el líder de la facción opositora nucleada en La Unión Mendocina y también funcionario nacional del gobierno de Javier Milei.

- ¿Cómo quedó el escenario en el Pro después de las decisiones del interventor?

La verdad es que se entiende poco qué es lo que quieren hacer desde Buenos Aires. El proceso se venía llevando adecuadamente, cumpliendo los tiempos que establecía el cronograma electoral y acorde también a lo que se venía haciendo en lo nacional. Se conformaron las listas de asambleístas de cada una de las provincias y la mayoría fueron por consenso. En el caso nuestro había dos listas de asambleístas nacionales. La que presentaba yo y la que presentaba el sector de De Marchi. Esta última fue dada de baja por cuestiones de avales, porque habían algunos que no pertenecían a afiliados o estaban duplicados. Y eso hizo que se les cayera la lista a ellos.

Con el mismo criterio que establecieron a nivel nacional, la Junta Electoral Provincial dio de baja algunas listas que no cumplían con los avales, entre la elección provincial y las de algunos departamentos. Osea, algunos iban a ir a elecciones y otros no, por diferentes razones. Y de repente, por una cuestión arbitraria, se decide a nivel nacional que, a pesar de no tener los avales, debían continuar esas listas en carrera.

No me parece justo. Sí a nivel nacional no se las aceptó, ¿por qué las tenemos que aceptar a nivel provincial? Las cosas son blancas o son negras. Para todos, la misma vara. Por lo menos cumplir con ese requisito básico de la Junta Electoral. Ni hablar de que algunos candidatos no debían ni siquiera participar por no haber cumplido con los mandatos del PRO nacional en su momento.

- ¿Cree que finalmente se van a realizar las elecciones el 30 de junio o se puede mantener todo en un limbo burocrático de intervenciones como viene sucediendo desde el año pasado?

Y la verdad que no sé, porque esto va a llevar a una judicialización. Vamos a ver los tiempos de la justicia y qué es lo que se va decidiendo en el camino. Por lo cual no sé si la fecha definitiva va a ser fines de junio o no.

- En el marco de esta coyuntura de ajuste económico, es todo un gasto también llevar adelante una elección. ¿Eso también no puede ser un impedimento para que se realice?

Es un gasto que afrontamos los candidatos de cada una de las listas, o sea, no es un gasto para el Estado en lo más mínimo. Y que, con tal de normalizar el partido, estábamos dispuestos a hacerlo. Por eso es que lo llevamos adelante. Si uno habla de democratización del partido, recuperar la institucionalidad y normalizar el mismo, no es un gasto, es una inversión.

Pero obviamente que en esta situación económica sería preferible estar hablando de otros temas y no de este en particular. Pero es importante el saneamiento de los partidos y mantener la democracia interna necesaria porque eso después tiene que ver con la institucionalidad del resto del país.

- Por más que Rodríguez Larreta le quitó apoyo electoral a De Marchi el año pasado, ¿esos vínculos siguen existiendo dentro del partido? ¿Y sí es así, pudo haber influido?

Sí, los vínculos están. Y obviamente que De Marchi estando en Buenos Aires, tiene más cercanía para operar de diferentes formas. Si bien él está jugando a dos puntas, como lo hizo en el 2015 con el PD, ahora lo está haciendo con la Libertad Avanza y el Pro. Es su forma que tiene de subsistir en la política mendocina y en la política argentina. Él sabe muy bien de esos manejos y esas mañas. Las sabe utilizar. Creo que eso ha hecho que lleve 30 años viviendo de la política.

- ¿Cree que De Marchi está detrás de este retraso de la elección?

Seguramente.

- En Mendoza se empieza a hablar de la intención de un sector radical por armar un frente amplio, ¿lo ve posible? ¿Ve a la UCR dejando esa oposición dialoguista para formar un nuevo oficialismo?

Sí, yo creo que hay una parte del radicalismo que encabeza Cornejo, que está más cerca del gobierno nacional y está colaborando con la ley Bases. Eso hace pensar que se puede llegar a un frente común el día de mañana, pero esas definiciones serán más adelante.

Y si vemos a nivel provincial, se podría decir que el sector de De Marchi podría hacer un frente con el kirchnerismo, porque viene votando absolutamente todo con ellos en la Legislatura.

- Puntualmente a Cornejo lo ve más proclive…

La verdad, sería meterme en el interior del radicalismo, que yo no tengo injerencia. Pero lo veo más cercano a esa posibilidad.

- En la Legislatura ya se empezaron a dar algunos movimientos, como el de Gustavo Cairo. ¿Cree que puede haber un correlato de LLA o cómo considera esas maniobras?

Yo creo que siempre en la política hay oportunismos. El presidente del PRO que teníamos el año pasado, lo llevó a la intervención y hoy es diputado nacional de La Libertad Avanza (NdR: Álvaro Martínez). Ven encuestas y se suben al tren. Son saltimbanqui que van buscando, no el valor o lo positivo que pueda tener un partido político, sino la posibilidad de obtener un carguito el día de mañana.

- ¿Con los otros diputados de LLA de Mendoza tiene contacto más cercano?

Yo tengo vínculo en la Legislatura con Armando Magistretti, que es el senador del PD y trabaja con Mercedes (Llano) y Facundo (Correa Llano). También tengo relación con gente del Partido Libertario, que eran los originales de Milei acá en Mendoza. Ellos sí tienen personería y allí está (José) Caviglia, que es el probable sucesor de Janina, si resultara excluida de la Legislatura. Durante la campaña tuve contacto con ellos y una vez que se pasó al balotaje, colaboré en la fiscalización. Trabajamos juntos en eso, así que la relación está.

- Para cerrar, se conoció un aumento importante de inscripciones a las residencias médicas, ¿es el primer efecto de los proyectos aprobados?

La verdad es que las inscripciones eran nuestra primera prueba de fuego. Yo venía trabajando con los residentes desde que fui legisladora y ya en ese momento había presentado una ley al respecto. Bueno, a esta ley se le hicieron modificaciones acordes a los tiempos actuales y a las necesidades de los médicos que recién se reciben. Para ofrecerles otro tipo de expectativas para que elijan especialidades, que por ahí no se estaban eligiendo o que eligieran especializarse, porque muchos se recibían y optaban por lanzarse directamente al campo.

La especialización es lo que da calidad en la atención. No es lo mismo un médico que tiene solamente seis años de formación a aquel que tiene tres o cuatro años de formación en una especialidad. Entonces, para Mendoza es importante esto. Son pocas las provincias que se animan a tener residencias y aquí es una política de Estado formar especialistas en aquellas ramas que estábamos teniendo dificultades como por ejemplo: pediatría, médicos de familia, clínica médica, médicos intensivistas.

Es importante tanto para el sector público como para el sector privado formar este tipo de especialistas. Y justamente, después de aprobar esta ley y ver el interés que hemos tenido, es muy alentador. Sabemos que los resultados concretos no los vamos a tener inmediatamente porque un médico especialista sale recién dentro de tres o cuatro años, pero el hecho de que ya se hayan inscripto más del 68% que los últimos años, nos da una gran esperanza.