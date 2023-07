El contundente reclamo de la mamá de Joaquín Sperani contra el chico asesino que no tendrá respuesta

Consternada todavía por la situación, la madre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años hallado asesinado en la ciudad cordobesa de Laboulaye, calificó como como “un psicópata” al chico acusado del crimen, quien era “amigo de toda la vida” de su hijo. Pidió que sea condenado a prisión perpetua, pese a que se trata de alguien inimputable, ya que tiene apenas 13 años.

La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel. En 1980, el Régimen Penal Juvenil de Argentina lo estableció en los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Esto por una “inmadurez emocional, mental e intelectual” que es propia de la niñez.

Qué dijo la mamá de Joaquín Sperani

”Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención”, dijo entre lágrimas Mariela Flores, mamá de Joaquín. Al igual que su esposo, Martín Sperani, apuntó esta mañana, en declaraciones a distintos medios de prensa, al chico de tan solo 13 años como el confeso autor del crimen de su hijo.

Por su parte, el intendente de Laboulaye, César Abdala, manifestó a la emisora local LV3 que el chico “se desmoronó y confesó” el crimen de Sperani, quien era buscado desde el pasado jueves, cuando no entró al colegio al que asistía, y su cuerpo con aparentes golpes fue hallado el domingo en una vivienda deshabitada situada a una cuadra del establecimiento educativo.

Joaquín Sperani, el chico asesinado en Córdoba (Gentileza)

El funcionario municipal expresó que pudo acceder a esos datos de fuentes vinculadas a la investigación, quienes le detallaron que el sospechoso “tenía el celular de su amigo y no pudo explicar por qué”.

Abdala agregó que en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se ve que Joaquín y el otro chico “no ingresan a la escuela”.

”Se los ve caminando alegres por la vereda de la escuela, sin estrés, sin sospechas de lo que podía ocurrir”, aseguró el intendente, quien calificó lo sucedido como un hecho “muy conmocionante” para la ciudad.

En tanto, el padre de la víctima dijo que “no hay palabras” para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado “era uno más de la familia” y sus padres “también”.

”No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta”, sostuvo hombre, al recordar que los papás del supuesto autor del crimen se habían sumado a la búsqueda de su hijo.

Martín Sperani contó que los chicos “se hicieron amigos en tercer grado de primaria” y que “nunca hubo un episodio de violencia”.

La última foto de Joaquín Sperani junto a su amigo, quien confesó el crimen (Gentileza / TN)

En tanto, la mamá de Joaquín se refirió a las pruebas que incriminan el adolescente acusado y aseguró que “todo indica que fue él quien lo mató”. “Este psicópata lo que hacía era embarrar la cancha para no llegar al cuerpo de Joaquín. Es un cínico. Yo quiero cadena perpetua, a mí no me interesa que tenga 14 años”, lanzó en C5N.

En ese sentido, la mujer reiteró en declaraciones a radio Continental que el acusado “confesó a la Justicia que había asesinado a Joaquín” y agregó: “Dijo que lo mató con un golpe en la cabeza”.

