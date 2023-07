Crimen de Joaquín Sperani: el inquietante comportamiento del chico detenido tras el asesinato

Dos compañeras de Joaquín Sperani, el joven de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en una casa abandonada en Laboulaye, brindaron testimonios sobre el comportamiento del detenido y el ambiente escolar en el que se desenvolvían. Según las alumnas, el día del crimen, el principal sospechoso no se presentó a Educación Física, pero apareció en la puerta del Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) Nº 278 “Malvinas Argentinas” buscando a Joaquín.

“Apareció en la puerta donde estábamos en formación y preguntó si estaba Joaquín. Los profesores no le dijeron nada y se fue. Después no apareció más y a la salida no lo vimos” comentaron a América 24.

Joaquín Sperani, el chico de 14 años asesinado por su amigo en Córdoba (Gentileza)

Además, dijeron que “con sus compañeros jugaba de manera violenta, tenía una personalidad que no conocíamos porque no éramos sus amigas. Nunca lo esperábamos de él, se veía buena persona, buen compañero como Joaquín”.

Luego, las jóvenes plantearon la posibilidad de que el detenido no haya actuado solo en el crimen y sugirieron que podría haber contado con la colaboración de otra persona externa a la escuela. “La mente de un psicópata puede hacer cualquier cosa en un minuto, pero creemos que solo no pudo haberlo hecho. Creemos que pudo haber sido alguien mayor de afuera de la escuela” comentaron.

Las estudiantes también compartieron información sobre la presencia del sospechoso en el colegio después del crimen. Señalaron que, en el horario de clases de la tarde, el detenido estuvo “presente, riendo y jugando con su compañera de banco habitual”. Sin embargo, las cámaras de seguridad habían captado a ambos amigos saliendo de la escuela en dirección a la casa donde fue encontrado el cuerpo de Joaquín, y posteriormente registraron al acusado regresando solo.

Joaquín Sperani fue encontrado muerto este domingo. Gentileza: TN.

Por último, confirmaron que Joaquín sufría bullying en la escuela, aseguraron que todos los docentes del establecimiento lo sabían y que mantenían charlas con él constantemente: “Nosotras vamos con él desde primer año y desde entonces que le hacen bullying. Le escondían las cosas y le pegaban hasta hacerlo llorar”.

“Mil veces fue la directora a hablar con nuestra aula porque le escondían las cosas a él o a otros compañeros. A Joaquín lo vieron mal porque él salía llorando a dirección o a preceptoría e iba a hablar. Él se pensaba que las personas eran buenas como él, no tenía maldad para nada” concluyeron.

LOS PADRES DE JOAQUÍN PIDIERON QUE SE DEBATA LA EDAD DE LA IMPUTABILIDAD:

En una carta abierta difundida este sábado, los padres de Joaquín Sperani, el joven de 14 años encontrado sin vida en una casa abandonada en Laboulaye, expresaron su indignación y decepción hacia las autoridades por el manejo de la desaparición de su hijo y la investigación del asesinato.

La carta completa. Gentileza: cba24n.com.ar

Los padres, en su carta, afirmaron que desde el primer momento en que denunciaron la desaparición de Joaquín, ningún organismo público ni institución de la ciudad se acercó a brindarles apoyo o colaborar en la búsqueda. Criticaron especialmente a la Policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de Laboulaye.

Además de su reclamo a las autoridades locales, los padres solicitaron al Congreso que se debata seriamente la edad de imputabilidad de los menores:”Les pedimos a los diputados de la nación que avancen con los proyectos presentados en la Cámara para debatir seriamente la edad de imputabilidad de los menores”. En caso de aprobarse una baja en la edad de imputabilidad, solicitaron que se sancione una ley bajo el nombre de “Ley Joaquín”.

