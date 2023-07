Esta es la última foto de Joaquín Sperani junto a su amigo, quien confesó el asesinato

Salió a la luz la última foto existente de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado a golpes en Laboulaye (Córdoba), acompañado por su amigo de 13 años, quien terminó confesando el atroz crimen a golpes. De todos modos, el sospechoso es inimputable al ser menor de edad.

La última foto de Joaquín Sperani antes de ser asesinado

Tal como informó TN, en la imagen se puede observar del lado derecho, con una campera negra y un morral, a la víctima; mientras que del lado izquierdo, con un buzo azul, estaría quien habría llevado a cabo el homicidio: su amigo.

La última foto de Joaquín Sperani junto a su amigo, quien confesó el crimen (Gentileza / TN)

Para los investigadores, Joaquín Sperani murió el mismo día que desapareció, el jueves 29 de junio. El hallazgo del cuerpo se produjo el domingo en una casa abandonada a unos 100 metros de la escuela a la que asistía, que era el “punto cero” de la búsqueda.

La Justicia investiga el caso como un homicidio y hay un menor de edad que se encuentra detenido. La propia madre de Joaquín confirmó que el único y principal sospechoso es “un amigo de toda la vida”. Al ser considerado inimputable por la ley, el menor acusado del crimen no puede ser sometido a un proceso penal.

“Por lo que hemos investigado, creemos que sería la única persona que estaría involucrada. No estamos hablando de un mayor, estamos hablando de un menor. La causa pasará al juzgado de menores”, ratificó el jefe de la Policía de Laboulaye, Enrique Carreras.

Joaquín Sperani, el chico de 14 años asesinado por su amigo en Córdoba (Gentileza)

Así confesó el amigo de Joaquín Sperani el atroz asesinato: “Nos dividía una pared”

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Martín Sperani, papá del adolescente asesinado, contó cómo fue el momento en que el amigo de su hijo confesó el crimen.

“Él estaba declarando cuando me dieron la noticia, nos dividía una pared. Él declaró que había matado a mi hijo, fue muy duro y desgarrador ese momento”, reveló.

“Se hicieron amigos en tercer grado de primaria, nunca hubo un episodio de violencia, no lo imaginaba yo”, agregó.

“No termino de entenderlo, no. En realidad que su amigo haya hecho esto, que era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar. Te digo la verdad es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué pero no tengo la respuesta”, señaló.

Joaquín Sperani (14) era buscado hace tres días y apareció muerto en una casa abandonada de Laboulaye. / Gentileza

Aclaró, además, que no hubo aún contacto con la familia del menor señalado por el crimen de Joaquín tras las novedades de las últimas horas. Se supo que es una familia de productores lecheros y que el joven que confesó el homicidio era muy cercano a Joaquín desde la primaria.

“Yo con el padre todavía no tuve contacto, el único contacto que tuve con el padre fue en la búsqueda”, aseguró Sperani.

Seguí leyendo: