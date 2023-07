Así confesó el amigo de Joaquín Sperani el atroz asesinato: “Nos dividía una pared”

La localidad cordobesa de Laboulaye no sale de la conmoción. En uno de los más atroces crímenes que se recuerden en Argentina, un chico de 13 años asesinó a golpes a su amigo de 14, identificado como Joaquín Sperani. Al ser considerado inimputable por la ley, el menor acusado del crimen no puede ser sometido a un proceso penal.

El papá de Joaquín Sperani reveló que el amigo de su hijo confesó el crimen

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Martín Sperani, padre del adolescente asesinado, contó cómo fue el momento en que el amigo de su hijo confesó el crimen.

“Él estaba declarando cuando me dieron la noticia, nos dividía una pared. Él declaró que había matado a mi hijo, fue muy duro y desgarrador ese momento”, reveló.

Joaquín Sperani, el chico de 14 años asesinado por su mejor amigo en Laboulaye, Córdoba (Gentileza)

“Se hicieron amigos en tercer grado de primaria, nunca hubo un episodio de violencia, no lo imaginaba yo”, añadió.

“No termino de entenderlo, no. En realidad que su amigo haya hecho esto, que era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar. Te digo la verdad es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué pero no tengo la respuesta”, señaló.

Aclaró, además, que no hubo aún contacto con la familia del menor señalado por el crimen de Joaquín tras las novedades de las últimas horas.

“Yo con el padre todavía no tuve contacto, el único contacto que tuve con el padre fue en la búsqueda”, aseguró Sperani acerca de la desaparición ocurrida desde el pasado jueves en Laboulaye hasta el hallazgo del cuerpo este domingo.

Cómo fue el crimen de Joaquín en Laboulaye

Joaquín Sperani, de 14 años, estaba desaparecido desde el jueves pasado. Este domingo fue hallado sin vida en una casa abandonada de la localidad cordobesa de Laboulaye con signos de haber sido golpeado y por el hecho fue aprehendido su mejor amigo, también menor de edad.

El chico fue visto por última vez cuando se ausentó del colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”, en la mencionada localidad del sureste de la provincia de Córdoba, donde cursaba sus estudios secundarios.

Los familiares buscaban desde el jueves a Joaquín - Gentileza

Según afirmaron los voceros judiciales, el cuerpo de Joaquín apareció en una vivienda deshabitada ubicada en la calle Sarmiento 480, a unos 100 metros de la escuela.

Sobre el principal sospechoso (inimputable), las fuentes revelaron que pertenece a una familia de productores lecheros y que era muy cercano a Joaquín desde la escuela primaria.

Debido a que el principal sospechoso es menor de edad, la causa se derivó al Juzgado Penal Juvenil cordobés, aseguraron indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés.

