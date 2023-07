Conmoción en Córdoba: encontraron sin vida a un joven de 14 años y detuvieron a un compañero de clase

La desaparición de un adolescente de 14 años conmocionó a Córdoba. El joven estaba desaparecido desde el jueves en la localidad de Laboulaye y este domingo lo encontraron sin vida en una casa abandonada, según informó TN.

La policía local, en un principio, definió que se trataría de un homicidio y que el presunto autor del crimen sería un menor, de acuerdo a la información proporcionada por El Doce.

Los familiares de Joaquín encabezaron una movilización para pedir por su aparición con vida. Gentileza: TN.

El cuerpo de la víctima, identificada como Joaquín Sperani, fue hallado en una vivienda ubicada a unos 100 metros de la escuela secundaria a la que asistía.

La desaparición de Joaquín Sperani

Desde la tarde el jueves 29, Sperani era buscado intensamente ya que no asistió al colegio Ipem N°278 “Malvinas Argentinas”. La última vez que lo vieron fue alrededor de las 15 con el uniforme puesto.

La preceptora de su curso confirmó que no se encontraba en el aula al momento de tomar asistencia. Un dato que agregó más confusión es que su bicicleta estaba en el patio de la escuela, aunque sus compañeros tampoco pudieron dar certezas sobre si lo habían visto ese día.

Mientras las tardes del jueves pasaban, su madre Mariela Flores no podía comunicarse con Joaquín y en medio de la desesperación, la mujer decidió realizar la denuncia durante la noche del jueves. “Me pone nerviosa no saber nada de él, no puede haberse esfumado”, dijo en diálogo con Cadena 3.

Joaquín Sperani era buscado intensamente desde el jueves. Gentileza: TN.

La búsqueda de Joaquín movilizó y conmocionó a toda la ciudad e inmediatamente sus familiares y amigos comenzaron una campaña por redes sociales para pedir por su aparición.

Este sábado se convocó a una marcha y los asistentes caminaron por las distintas calles de la localidad. La movilización terminó en la Jefatura de la Unidad Regional Departamental.

En ese lugar, el padre de Joaquín manifestó su agradecimiento por el apoyo. “Agradezco por esta inmensa reunión que se hizo. Sin ustedes no sé qué haríamos, son el pilar que nosotros tenemos”, expresó, según indicó el medio local Nexos del Sur.

Finalmente, este domingo fue encontrado sin vida en una casa abandonada. Al lugar acudieron bomberos, un servicio de emergencia, policías y la fiscalía de turno para retirar el cuerpo e iniciar las primeras investigaciones del caso.

