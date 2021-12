Caso Nancy Videla: encontraron el cuerpo de una mujer en la casa del remisero

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, confirmó que hallaron el cuerpo de una mujer, con las características de Nancy Videla, enterrado en la casa de un remisero, a quien la víctima conocía porque le prestaba plata para pagar el alquiler y el cual había sido señalado como el principal sospechoso.

Nancy Videla, la joven de 31 años estaba desaparecida desde el viernes, cuando volvía a su casa después del trabajo. Aunque la Policía aún no confirma la identidad del cuerpo hallado, Berni confirmó a TN que la joven fue hallada enterrada bajo un contrapiso.

“Si no se puede reconocer a simple vista se va a reconocer con ADN”, agregó Berni, quien además detalló “tenemos ubicado al sospecho. Estamos convencidos de que está ahí. Estamos esperando la orden de detención por parte de la Justicia”.

La búsqueda de la Policía se centró en una casa de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, dirección que había sido señalada por una llamada anónima al 911 que provocó un giro en la investigación.

“Todos los datos obtenidos indicaban que ese era el lugar”, aseguró el jefe de la cartera de la Seguridad bonaerense.

Cerca de las 21 se desarrolló un importante operativo policial en la puerta de esa vivienda, en la calle Bucarest al 2.500. Pasadas las 23 llegó la orden judicial para ingresar y romper un contrapiso, que presentaba características de cemento fresco.

“El contrapiso se construyó en una de las habitaciones del fondo. La parte donde estaba enterrada el cuerpo estaba fresca. Hay una diferencia entre el contrapiso más viejo y este”, precisó el ministro, que evitó aportar más datos para respetar el “secreto de sumario”.

En el allanamiento participaron policías de la Ciudad, agentes de la DDI, peritos científicos y bomberos porteños para hacer el procedimiento judicial habilitado. También perros de rastreo de las fuerzas de seguridad, que en la tarde habrían señalado el lugar y precipitado el operativo.

La orden fue firmada por el Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora, ante un pedido de la Justicia de la Ciudad, a cargo de la causa por el paradero de Nancy Videla, según informó Télam. La investigación está a cargo del fiscal en lo Criminal y Correccional 27, Marcelo Munilla Lacasa.

Por otra parte, fuentes del caso confirmaron a TN, que en esa casa vive un hombre que se dedica a prestar dinero, con quien Nancy mantenía contacto cercano.

El llamado al 911

Durante este jueves se conoció una llamada anónima que una mujer hizo a la Policía y en la que apuntó contra el hombre que ahora es señalado como principal sospechoso.

“Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima de Nancy Videla”, comienza el diálogo.

“Esa chica iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge. No sé qué relación tendrán ellos, pero para mí ellos tenían algo sentimental desde hace un par de meses”, continuó la mujer.

“No quiero que den mi identidad, porque estoy mal”, aseguró la entre lágrimas. “Me enteré el lunes por la tele, porque vivo en Capital, y le mandé un mensaje (al hombre en cuestión) Le pregunté si la vio”, relató.

La mujer que nunca salió del aonimato aseguró que tras enviarle una “captura” de la imagen de Nancy al hombre le consultó si sabía algo. “‘No, no sé nada de ella. No apareció más’, me dijo”, se puede escuchar en la conversación que tuvo con la oficial.

Ese llamado llevó a la casa de Ingeniero Budge, donde se alquilan habitaciones. La propiedad es regenteada por un hombre, remisero y presunto prestamista, de unos 70 años y de nacionalidad paraguaya.

En diálogo con TN, una amiga de la mujer buscada de nombre Gabriela, dijo que en ese complejo al estilo conventillo, se habría alojado una ex pareja de Nancy que tendría antecedentes violentos.