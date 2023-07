Por qué un expiloto afirma que EE.UU. rescató restos “biológicos no humanos” de ovnis: qué respondió el Gobierno

No estamos solos y las autoridades de Estados Unidos ocultan la evidencia, aseguró este miércoles un expiloto de la Marina y exfuncionario de inteligencia de EE.UU. a un comité del Congreso. Bajo juramento, sumó una declaración polémica que se volvió viral en las redes sociales: dijo que de las naves extraterrestres se habían recuperado “restos biológicos no humanos”.

David Grusch, como ya hizo en junio pasado, testificó que cree “absolutamente” que el gobierno estadounidense posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) -la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial- así como restos de sus operadores no humanos. Las declaraciones del expiloto se produjeron durante una audiencia del Comité de Supervisión del Senado, donde se discutieron cuestiones de seguridad nacional y transparencia gubernamental relacionadas con las naves no identificadas.

”Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de FANI y de ingeniería inversa”, dijo Grusch.

”Tomé la decisión, con base en los datos que recogí, de reportar esta información a mis superiores y múltiples miembros de la inspección general, y convertirme en un denunciante”, explicó.

Presionado para dar detalles durante la audiencia, Grusch reiteró una y otra vez que no podía comentar en un escenario público porque se trata de información clasificada.

Señaló que el gobierno de EE.UU. está ocultando información sobre FANI no sólo a la opinión pública sino al Congreso, y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas.

El mayor retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, David Grusch, testificó ante una audiencia del Congreso sobre ovnis (Gentileza)

”Mi testimonio se basa en información que he venido recibiendo de individuos con una larga trayectoria de legitimidad y servicio para este país, muchos de los cuales también comparten evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados”, dijo Grusch a los legisladores.

Ante la pregunta de la congresista Nancy Mace, el exoficial de Inteligencia añadió: “Como lo dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes”.

“¿Eran restos humanos o no humanos biológicos?”, insistió Mace.

“No humanos, y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa”, afirmó Grusch.

El Pentágono niega los restos “biológicos no humanos”

Por su parte, el Pentágono negó las afirmaciones de Grusch acerca de un encubrimiento. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, dijo que los investigadores no han descubierto “ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres”.

De todos modos, la declaración no abordó los ovnis que no se sospecha que sean objetos extraterrestres.

“Damos la bienvenida a la oportunidad de hablar con cualquier empleado del gobierno que crea tener información relevante”, sumó.

Gough, en referencia a los trabajadores del gobierno, subrayó la importancia de que los documentos referidos al tema sigan clasificados. “Todo individuo debe proteger la información clasificada y no debe compartirla con los medios, el público o cualquiera que no disponga acceso a ella”, declaró.

