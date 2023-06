David Grusch, ex oficial de inteligencia norteamericano, aseguró que las autoridades en Estados Unidos tienen partes “intactas y parcialmente intactas de vehículos alienígenas”. Grusch presentó ante el Congreso y el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia información clasificada que respalda sus afirmaciones.

De acuerdo con el medio The Debrief, con el que charló Grusch, otros oficiales de inteligencia han dado información similar a distintas agencias estadounidenses. Jonathan Grey, un ex agente, confirmó también la existencia de “materiales exóticos”.

Grusch, de 36 años, es un ex oficial de combate en Afganistán, veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Durante 2019 a 2021, se desempeñó como representante de la oficina de reconocimiento ante la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, detalla Infobae.

Un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos denunció que el gobierno tiene vehículos extraterrestres “intactos”.

De acuerdo con Grusch, la información sobre los vehículos alienígenas ha sido retenida por el Congreso. Y por insistir en sus afirmaciones, dejó el Gobierno tras 14 años de carrera en la inteligencia. “Definitivamente no estamos solos”, dijo, citado por medios como Fox News, The Independent y The Guardian, entre otros. “Los datos apuntan, bastante empíricamente, que no estamos solos”.

Mediante estudios, Grusch aseguró que se ha determinado el “origen exótico (inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido) según las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas” de las partes encontradas.

Grusch reveló que los hallazgos sobre fragmentos de naves no humanas se han ocultado durante mucho tiempo y que múltiples agencias mantiene en secreto esta información.

“No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”, dijo Grusch. “El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos”, aseguró.

“Guerra asimétrica”

Otro en hablar para el medio estadounidense fue Karl E Nell, un coronel retirado del ejército, quien resalta el trabajo de Grusch como oficial de inteligencia. En una revisión de desempeño de 2022 vista por The Debrief, Grusch fue descrito como “un oficial con la brújula moral más sólida posible”.

El medio estadounidense señaló que lo dicho por Grusch sobre vehículos alienígenas fue contrastado en “entrevistas extensas con funcionarios de inteligencia de alto nivel”.

“Grusch dijo que las operaciones de recuperación de embarcaciones están en curso en varios niveles de actividad y que conoce a las personas específicas, actuales y anteriores, que están involucradas”, señaló el informe de The Debrief.

Gray afirma que ha sido necesario mantener esta información en secreto, por temas relacionadas a la seguridad nacional, según Infobae.

“Aunque es un hueso duro de roer, cualquier nación lo suficientemente avanzada puede obtener avances tecnológicos potenciales de la recuperación de inteligencia no humana y luego usarlos para librar una guerra asimétrica, por lo que, por lo tanto, debe permanecer cierto secreto”, dijo.

“Sin embargo, ya no es necesario seguir negando que estas tecnologías avanzadas derivadas de la inteligencia no humana existan o negar que estas tecnologías hayan aterrizado, estrellado o caído en manos de seres humanos”, agregó.

