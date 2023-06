La escalofriante predicción de Mhoni Vidente sobre extraterrestres: “Este año va a haber contacto”

La famosa astrologa mexicana Mhoni Vidente publicó un video con una escalofriante predicción que, de cumplirse, cambiaría la historia de la humanidad.

La pitonisa aseguró que este año se producirá un contacto extraterrestre en alguna de las naciones más importantes de América del Norte o Rusia.

“Se ve un avistamiento de un extraterrestre de varias naves en América del Norte, México y Canadá que van a hacer presencia y contacto con el ser humano”, afirmó la astrologa en su canal de YouTube donde suele compartir su contenido.

“Las estrellas se acercarán completamente a la Tierra. Los extraterrestres van a hacer más presencia que nunca”, agregó mientras sostenía una carta con estrellas.

“Definitivamente van a tener ese contacto, esa unión. Habrá una plática muy importante con gente de EEUU, de Canadá o Rusia”, afirmó y sobre el final puso el corte de un video viral donde se ve un supuesto video de un extraterrestre.

La historia detrás del avistamiento en Las Vegas

Hace unos días se volvió viral un video de un supuesto extraterrestre en el patio de una casa en Las Vegas, Nevada. Las imágenes son terroríficas, se puede ver al supuesto alíen escondido entre los arbustos.

“Hay como una persona de 8 pies al lado y otra está adentro y tiene ojos grandes y nos está mirando, y todavía está allí”, dijo la persona que llamó al 911.

“En mi patio trasero. Juro por Dios que esto no es una broma, esto es en realidad: estamos aterrorizados”, agregó. Además, comenzaron a circular videos de las cámaras corporales de los policías que habían atendido la llamada, aunque no se ve ningún alíen.

Debido a la conmoción que causó la secuencia, el usuario de TikTok owltreestump aseguró que el video era falso y que había sido creado con Blender.

“De ninguna manera pretendí engañar a nadie. Personalmente, no me gustan los videos que intentan convencer a la gente de algo falso como esto. Mi video original dice en su descripción que es falso, hecho en Blender, pero todavía recibo comentarios en ese mismo video que obviamente no vieron”, dijo el creador a AP.

Seguí leyendo