Venus retrógrado en Leo: Mía Astral explica cómo afectará a cada signo del zodiaco

Desde el 5 de junio al 9 de octubre del 2023, Venus hará su tránsito por el signo de Leo, con retrogradación entre el 23 de julio y el 4 de septiembre.

Venus es un planeta asociado al amor, la sensualidad y las mujeres. Su energía invita al disfrute, al amor propio y a la apertura para generar encuentros con otras personas.

Venus retrógrado en Leo por Mía Astral

Aries: será el momento ideal para probar cosas diferentes que estimulen tu creatividad, para tomar algunos riesgos en el amor, conocer tu estilo y dejar entrar a alguien en tu vida.

Tauro: intentar una merecida reestructuración a nivel del hogar y estabilidad partiendo de tu amor propio y aquello que sabés que merecés.

Géminis: anímate a expresarte y a conectar con aquello que necesitas. “Hay mucha energía sexy que no tiene pena de revelarse”.

Cáncer: date una buena dosis de amor propio sin esperar la validación de las otras personas. Aprendé a negociar y a darle valor a tu trabajo.

Leo: momento para trabajar bloqueos de merecimiento y para saber en cuáles relaciones no hay retorno de inversión. “Elígete tanto que no tengas más energía para quienes no te eligen a ti”.

Virgo: aprovecha para ponerte como prioridad y buscá el tiempo para pulir un talento que te hará muy feliz practicar.

Libra: “momento para descartar personas en tu ambiente social que no quieren verte brillar”. Conectá con las personas que si se dan el tiempo para estar con vos y comiencen a brillar juntos.

Escorpio: darte permiso de vibrar con energía propia en tu trabajo. “Perder la pena de promocionar lo que haces o admirarte a ti mismo”.

Sagitario: evaluar la dirección de tu vida y tus metas. “Descubrirás que quieres ir por cosas que no sabías que querías o no te dejabas desear”.

Acuario: aprovecha para actualizarte y preguntarte que quieres en las relaciones, como quieres ser amado. “Vienen grandes cambios con socios o pareja”.

Piscis: en este tiempo podrás descubrir talentos y tratarte mucho mejor a diario. “Crea momentos de diva sólo para ti, para sentirte mejor”.

