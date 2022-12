Un campeón del mundo del 78´ rechazó viajar a Qatar para ver la final del Mundial con su hijo

La selección argentina se enfrentará a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 el próximo domingo a partir de las 12:00. Frente a frente estarán Lionel Messi y Kylian Mbappé, el apuntado por muchos para sucederlo en el trono.

Como sucede en estos casos, en la antesala de un partido que tendrá los ojos del mundo, la FIFA envía invitaciones a aquellos que fueron campeones del mundo. Ya sea para los que estén en el lugar de los hechos o para los que estén en otras latitudes, la entidad tiene reservados tickets para qué leyendas de los países que alguna vez ganaron la copa puedan presenciar el encuentro que todos quieren ver cada cuatro años.

Así fue el caso de José Daniel Valencia, quien integró la nómina de César Luis Menotti en el Mundial 78 que ganó Argentina. En las últimas horas, el ex delantero jujeño recibió una entrada virtual para presenciar el duelo en el estadio Lusail y todo lo necesario para ir a Qatar, pero se negó por una decisión familiar que su hijo hizo viral en las redes sociales, detalla Infobae.

Dani Valencia Jr aprovechó su cuenta de Twitter para contar la historia que lo tiene como protagonista estelar. “La situación es más o menos así: desde que tengo uso de memoria veo los partidos con mi viejo. Todos los partidos con mi viejo. Uno de los 2 se encarga de preparar el mate unos 15 min antes de cada partido y el otro se va a comprar unos criollitos o galletas (dependiendo la hs). Hemos visto desde algún regional hasta Champions sin escala. Los domingos son tan lindos porque arrancamos temprano y -encima- en el medio clavamos un asado. Nunca importó mucho el partido, es cierto. Pero cuando este era un poco más importante ya la situación cambiaba”, fueron sus primeros comentarios.

Daniel “La Rana” Valencia fue uno de los integrantes del plantel que celebró el primer título de Argentina en la Copa del Mundo 1978.

Después de contar el contexto, y de remarcar que la del domingo será la segunda final con la Selección como protagonista que vivirá desde que nació, fue cuando Dani contó la noticia que recibió su padre. “Esta mañana le llegó a papá una invitación de la FIFA. Invitado de honor para presenciar la final del mundial. Yo - claramente - escandalizado, por poco haciéndole el bolso y llevándolo al aeropuerto. Lo que ocurriría sería algo mucho más digno de él”, contó en un principio.

Acto seguido, Daniel Jr mostró una captura del chat de WhatsApp que su padre le envió con la imagen de la entrada virtual para acceder a ver la definición entre Argentina y Francia. “Su respuesta fue que agradecía la invitación pero que no podía asistir porque tenía un compromiso. No puedo explicar mi enojo, es el lugar en el que todos quisiéramos estar. Claramente se lo reclame”, dijo.

En la imagen del chat se puede ver el diálogo entre padre e hijo. “Paaaaaaaa, cómo no vas a ir, es la final del mundo, es un Mundial dios mío, no lo puedo creer”, escribió Dani Juniors, mientras que el hombre que supo vestir la camiseta celeste y blanca en el 78 y también fue citado para jugar el Mundial España 1982, le respondió: “Hijo, ya gané uno, me emociona mucho más saber que puede volver a pasar con ustedes a mi lado”, citó el hombre que levantó el trofeo tan ansiado en el estadio Monumental tras la victoria ante la por entonces Holanda.

En el último mensaje de la cadena, el hijo de la leyenda argentina comprendió el por qué de la decisión de su padre ante semejante invitación para volar a Doha. “Y ahí entendí y me terminó de cerrar todo. La rana que no quiso quedarse a festejar el mundial que ganó para ir a darle un abrazo a su madre, decidió no ir a Catar porque es el tipo con el corazón más noble que conocí en la vida. Así que ya voy preparando el mate para el domingo”.

“Historia de la Rana”

La Rana fue un ícono del fútbol argentino en la década del ‘70. Tras sus primeros pasos en Gimnasia de Jujuy, se fue a jugar a Talleres de Córdoba, donde fue una estrella del equipo del interior del país, protagonista del histórico subcampeonato en el Nacional de 1977 y de otras actuaciones que pusieron a la T en el mapa del fútbol argentino. Con la casaca de Argentina jugó 41 veces y anotó cinco goles.