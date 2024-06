Insólito: una atleta española perdió la medalla de bronce por festejar antes de tiempo (VIDEO)

La atleta española Laura García-Caro vivió un momento insólito en el Campeonato Europeo de Atletismo en Roma, que rápidamente se convirtió en un meme viral. García-Caro, quien partía como favorita en la prueba de 20 kilómetros marcha, fue superada en los últimos metros por la ucraniana Lyudmila Olyanovska, quedando fuera del podio.

A tan solo de los cinco metros finales de la carrera, García-Caro comenzó a celebrar el tercer puesto y su medalla de bronce. Por ende, sonriente y con un brazo alzado, se colocó la bandera española sobre los hombros en símbolo de festejo.

Sin embargo, en ese instante crucial la ucraniana Olyanovska la superó, finalizando apenas un segundo por delante de la española. Para su tristeza, Laura debió conformarse con el cuarto puesto en los 20 kilómetros de la prueba de marcha del Campeonato celebrado en Roma.

Las medallas de oro y plata fueron para las italianas Antonella Palmisano (1h28m08s) y Valentina Trapletti (1h28m37s), respectivamente. La medalla de bronce fue arrebatada por Lyudmila Olyanovska (1h28m48s). Si la competidora española lograba el bronce, se convertía en la primera de su país en colgarse una medalla para su país en lo que iba de competencia.

El momento se volvió viral en las redes sociales, donde el festejo apresurado de García-Caro se convirtió en tema de memes y comentarios. “Nooo… que error celebrar sin ganar”, comentó un usuario.

“A falta de 100 metros miré hacia atrás y vi que le sacaba 40 o 50, y pensaba que no me pillaba. Aun así lo seguía dando todo pero me ha superado, y aunque iba celebrando marchaba a tope. Estoy muy decepcionada por lo que ha ocurrido, pensaba que lo tenía pero me ha pillado”, expresó García-Caro ante la prensa española.

Por otro lado, internautas de la red social X (antes Twitter) protestaron por el final de la carrera, alegando que la ucraniana hizo trampa. “La ucraniana va corriendo. Supongo que la descalificarán y finalmente Laura quedará tercera”, sostuvo una persona. “La forma de correr de la ucraniana era totalmente sancionable”, aclaró otro usuario.

Laura García Caro pierde el bronce en los 20km marcha del Europeo de Roma por celebrarlo antes de tiempo / Twiiter.

Lo cierto es que la actuación dejó a España sin medallas en esta prueba del Campeonato Europeo, aunque el equipo español tuvo tres representantes entre las diez mejores, con Cristina Montesinos terminando en sexto lugar y Raquel González en novena posición.

García-Caro había llegado al campeonato como una de las principales candidatas al oro, respaldada por la mejor marca del año en el continente (1h27m19s). Su carrera fue sólida hasta los últimos momentos, pero una distracción la dejó sin la medalla.