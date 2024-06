Rodrigo De Paul confesó que hará tras su retiro del fútbol y conmovió a todos

Rodrigo De Paul, conocido por su carisma y energía dentro de la cancha, se prepara con entusiasmo para defender el título en la Copa América 2024 con la Selección Argentina.

A sus 30 años, una edad crucial en la carrera de muchos futbolistas, De Paul ha compartido detalles sobre cómo imagina su vida una vez que cuelgue los botines.

El look de casi tres millones de pesos de Rodrigo De Paul

En una reciente entrevista con Rolling Stone, De Paul dejó claro que no tiene intenciones de seguir vinculado al fútbol como técnico, una carrera que muchos de sus colegas suelen elegir. “No tengo planes de seguir vinculado con el fútbol, no me veo como técnico. Hay que estar muy preparado para llevar la vida de un jugador”, afirmó, subrayando la exigencia y dedicación que implica ser entrenador.

De Paul tiene claro que su prioridad tras el retiro será disfrutar de momentos valiosos con su familia, algo que ha sacrificado durante su extensa carrera en Europa. “Me gustaría empezar a disfrutar. Ser entrenador es muy demandante, te diría que más aún que para un jugador. Entonces hoy no lo veo. Capaz que más adelante cambio de opinión, pero no creo”, expresó con convicción.

Rodrigo De Paul junto a sus hijos, Francesca y Bautista

La relación de Rodrigo con su madre, Mónica, es particularmente especial. Ella tuvo que asumir el rol de madre y padre tras la partida del progenitor del futbolista.

“Mi abuelo materno, Osvaldo, tuvo un rol muy especial, fue como un padre para mis hermanos y para mí. Él murió cuando yo tenía 15 años”, contó conmovido. La fuerte conexión con su madre se refleja en su deseo de pasar más tiempo con ella, tras años de compromisos y ausencias debido a su carrera.

Los objetivos de De Paul tras retirarse

Además, De Paul anhela estar más cerca de sus hijos, Francesca y Bautista, fruto de su relación con la modelo Camila Homs. “Quisiera estar más tiempo con mis hijos. Tenerlos cerca y compartir todo con ellos. Esas son las cosas que me movilizan”, admitió.

De Paul fue anotado por Racing en el cierre del libro de pases.

Antes de retirarse y dedicarse a disfrutar del tiempo con sus seres queridos, Rodrigo De Paul tiene un sueño que entusiasmará a los hinchas de Racing Club: “Me gustaría ganar una Copa Libertadores con Racing. Sería un broche de oro para mi carrera y una forma de agradecerle al club por todo lo que me dio”, concluyó.