Se filtró que Rodrigo De Paul tiene nueva novia y Tini Stoessel quedó devastada

Rodrigo De Paul se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Ibiza, tras una intensa temporada con el Atlético de Madrid. Sin embargo, su descanso ha estado lejos de ser tranquilo, ya que ha sido centro de atención debido a los rumores de una supuesta reconciliación con Tini Stoessel.

A pesar de esto, la noticia más reciente revelada por “Socios del Espectáculo” ha desatado un verdadero revuelo: De Paul tiene una nueva novia.

Rodrigo De Paul en la ceremonia de los Premios Laureus desarrollada en Madrid

Los rumores sobre una posible reconciliación entre el futbolista y la cantante se avivaron recientemente, pero Paula Varela se encargó de desmentirlos enfáticamente.

“Que Tini y De Paul no, eso ya me lo confirmaron”, declaró Varela, zanjando las especulaciones. Sin embargo, la bomba no tardó en llegar cuando agregó: “Lo que sí, él ya está con alguien. No sé si la va a blanquear. Ella es española, están enganchados”.

La panelista también insinuó que el misterio sobre la nueva pareja de De Paul podría resolverse pronto, especialmente durante la Copa América, ya que “ya hay unos pasajes que están emitidos para parte de la familia y tal vez ahí podemos empezar a ver la cara y la blanquea”.

El look de De Paul que es tendencia en Ibiza

Mientras tanto, Rodrigo De Paul no solo ha captado la atención por su vida amorosa, sino también por su estilo en las playas de Ibiza. El mediocampista argentino fue visto luciendo un llamativo conjunto que rápidamente se volvió tendencia.

Con una camisa de manga corta, una musculosa blanca debajo y bermudas holgadas, el diseño floral y las rayas amarillas de su atuendo destacaron bajo el sol ibicenco.

Rodrigo de Paul tendrá su propio documental. / Instagram

Este look pertenece a la prestigiosa marca Casablanca, creada por el diseñador francés-marroquí Charaf Tajer. De Paul completó su atuendo con unas gafas de sol rectangulares, un piluso y zapatillas deportivas blancas con detalles verdes, consolidando su imagen como un ícono de moda tanto dentro como fuera del campo.