Filtraron el nuevo tema de Tini Stoessel en el que confiesa que nunca se enamoró de Rodrigo De Paul

Tini Stoessel regresó a Buenos Aires y el miércoles por la noche participó del show de Morat. Pero la cantante no solo viajó para cantar en este concierto, sino que tiene una agenda cargada de eventos y compromisos laborales, entre ellos el lanzamiento de un nuevo tema que dará de qué hablar.

La artista lanzó en abril de este año “Un mechón de pelo”, su álbum más íntimo, en el que expresó todo lo que vivió respecto a su salud mental y a otros temas personales que quiso plasmar en su música, como el enfrentamiento entre su padre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli, cuando ella era solo una adolescente, y su escandalosa relación con Rodrigo De Paul.

Todo parece indicar que Tini seguirá en esta misma línea, la de expresar sus sentimientos más profundos y de plasmar temas de su intimidad en sus canciones. Al menos eso aseguró el periodista Gustavo Méndez, quien reveló que la cantante le escribió un tema a De Paul, que lanzará próximamente.

“Ojalá no fuese tuya esta canción” es el nombre del tema, estilo electro pop, en el que la joven confiesa que intentó e hizo de todo para enamorarse del jugador de fútbol y seguir adelante con su relación, pero no pudo.

“Lo que me cuentan es que ella nunca estuvo enamorada de De Paul, que fue una relación muy linda, que lo intentó y se dio cuenta que no podía”, comentó al respecto Méndez y contó que su fuente era alguien de la productora que trabajó con la artista.

Por su parte, el periodista Pepe Ochoa agregó: “Se habla obviamente que vos te metés en un vínculo y empezás a estar, te empezás a relacionar y el amor crece o no crece. Fue una relación difícil”.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, se separaron tras un año y dos meses de noviazgo. (Instagram).

Las frases más fuertes del tema que Tini Stoessel le escribió a Rodrigo de Paul

1-“Ojalá no fuese tuya esta canción”

2-“Ojalá siguiera enamorada de vos”

3-”Ojalá te vea como me ves vos”

4-”Mi corazón no te siente cuando te ve”

5-”Si te mentí baby, te pido perdón”

6-”Lo intenté pero no pude sola y no me salió”