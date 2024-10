Video: Tini cantó junto a Coldplay en el Saturday Night Live

La estrella pop argentina Tini Stoessel sigue consolidando su carrera a nivel internacional y recientemente alcanzó un nuevo hito al presentarse en el icónico programa estadounidense Saturday Night Live (SNL). Su aparición se dio como invitada especial de Coldplay durante la interpretación de su colaboración We Pray, canción que ambos artistas lanzaron juntos en agosto de este año.

Aunque la participación de la banda británica en el show no sorprendió, la presencia de la intérprete de Buenos Aires fue un momento inesperado y especial para sus seguidores. Fue durante la canción de cierre cuando el comediante Nate Bargatze anunció nuevamente a Coldplay, y Tini apareció junto a la de Chris Martin en el escenario.

Tini a las lágrimas tras cantar We Pray con Coldplay en el programa estadounidense.

La cantante no pudo contener la emoción al finalizar la presentación, rompiendo en lágrimas mientras Chris Martin la abrazaba en un gesto de apoyo. Más tarde, Tini compartió su reacción en sus redes sociales: “No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras”, publicó en su cuenta de X.

El tuit de Tini tras presentarse con Coldplay. Foto. captura.

Esta no es la primera colaboración entre la artista y Coldplay. La primera vez que se unieron en un escenario fue en noviembre de 2022 durante uno de los conciertos que la banda ofreció en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En esa ocasión, Tini se sumó para interpretar Let Somebody Go y Carne y hueso, pero su colaboración con el grupo británico no estaba planeada originalmente.

El 23 de agosto de este año, Tini y Coldplay lanzaron oficialmente We Pray, su primera colaboración formal, una canción que marcó un nuevo capítulo en la carrera de la cantante argentina. Tini expresó su emoción en las redes, declarando: “Qué emoción tan grande, mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda”.

Por otro lado, Chris Martin contó en el documental Coldplay X Tini que la colaboración fue idea suya, inspirada por varios sueños que tuvo en 2022. “El año pasado estaba en Taiwán, durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada We Pray. Me desperté y de alguna manera recibí la canción”, contó. Según explicó, en otro sueño vio a Tini cantando una melodía que terminó siendo parte de la canción.

“Dos noches después, tuve otro sueño. Yo estaba parado afuera del teatro en Argentina, creo, y había un pequeño parlante afuera, en la pared. Era una pared marrón lisa con un pequeño parlante. Y Tini estaba dando un show adentro y yo estaba afuera. Ella estaba cantando esta melodía que era: (tararea) ‘La, la, la...’. Me desperté y dije: ‘Ese es el final de ‘We Pray’”. Así que le conté sobre el sueño y ella dijo que sí”, detalló.