El Gobierno confirmó cuándo depositará el aguinaldo a los empleados estatales

El Gobierno Provincial confirmó que este viernes 14 de junio abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC) a todos los trabajadores de la Administración Pública de Mendoza.

La medida fue anunciada en redes sociales por parte del Poder Ejecutivo: “El próximo viernes 14 de junio estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales”, dice el mensaje.

🗓️ El próximo viernes 14 de junio estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/mVGEp9XERy — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) June 10, 2024

Recordemos que en los sueldos del mes de mayo, los estatales recibieron entre un 10% (más un bono) o un 11% (sin bono) según acordaron los propios gremios, según diferentes reparticiones.

En tanto, este mismo aumento recibirán en el mes de junio, tal cual se acordó en paritarias.

Reapertura de paritarias

Por otro lado, en las reuniones realizadas en abril pasado con los gremios, el Ejecutivo provincial acordó reabrir las paritarias para el 24 de junio, fecha en la cual convocó a los representantes gremiales de SUTE, ATE y Ampros (luego continuarán en las jornadas siguientes las reuniones con los demás gremios que representan a los empleados de la Administración Pública).

En la última negociación, el Gobierno ofreció dos propuestas y hubo 16 sectores gremiales que acordaron el ofrecimiento salarial, que contemplaba dos alternativas.

Una de ellas proponía el aumento de 10% abril, 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Más sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo, $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

La alternativa 2 consistía en un incremento de 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.