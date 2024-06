El sector de Anabel quiere recuperar agenda a través de un observatorio de seguridad

El sector del peronismo que conduce la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti quiere recuperar terreno en la agenda provincial y este lunes anunció la creación de un observatorio que analizará la seguridad en Mendoza.

El “Centro de Estudios y Análisis de Seguridad en Mendoza” será presidido por la exdiputada Marisa Garnica y contará con los aportes de dirigentes, representantes barriales e investigadores de la materia, anunciaron hoy en el acto de presentación en la Legislatura.

Fernández Sagasti no se guardó críticas a la gestión que lleva adelante Alfredo Cornejo en seguridad, pero aseguró que buscan generar “aportes” para mejorarla y a la vez, establecer “diálogos” más directos con los vecinos. De esta manera, la legisladora nacional vuelve a la discusión política local, después de haberse dedicado de lleno al Congreso nacional con el debate de la Ley Bases.

Vale decir que el PJ atraviesa un proceso de divisiones internas, con los hermanos Félix, el intendente Matías Stevanato y el sector de Carlos Ciurca abroquelados por un lado; el diputado nacional Martín Aveiro por otro y La Cámpora en otra senda distinta. Hoy participó del acto, el jefe comunal de Malargüe, Celso Jaque.

“Es muy importante esta iniciativa para el análisis y la escucha de los ciudadanos respecto de la seguridad. Ha pasado a ser la principal preocupación de los mendocinos y las mendocinas. Como oposición no tenemos datos, ni estadísticas. No sabemos que está planificando el gobierno de la Provincia y por qué se toman iniciativas respecto de la tecnología, que se ha abierto paso y lo celebramos, pero no conocemos qué estrategias tienen”, dijo la senadora kirchnerista.

Anabel Fernández Sagasti y Marisa Garnica presentaron el observatorio de seguridad. Foto: Gentileza

Entonces señaló que buscan “hacer un aporte desde este instituto” con concejales que “están en el territorio” y “organizar la demanda para tratar de colaborar con el gobierno de la provincia”.

“Espero que tengan la madurez para escuchar lo que tiene que decir este centro de estudios y no pase como con el proyecto de Puntos Seguros de Intercambio de Lucas Ilardo, que por tratarse de la oposición, lo trabaron”, comentó.

Luego, la senadora nacional apuntó que “siguen las disputas territoriales” en los barrios y criticó que el Gobierno provincial haya respondido con operativos como “una puesta publicitaria”. Entonces indicó que falta una “estrategia que tenga que ver más con la comunidad” y dijo, por citar un ejemplo, que “los vecinos del Oeste de Godoy Cruz no tienen la percepción de lo que dice la provincia”.

Y explicó: “Lo que nosotros entendemos es que tiene que haber un diálogo con la sociedad y eso es lo que le falta, desde nuestro punto de vista al gobierno de la provincia y vamos a intentar con este Centro, organizar esa demanda y llevársela”.

Y continuó: “No queremos hacer del tema de la seguridad una causa política partidaria. Todo lo contrario. Queremos acercarle los datos y ojalá que la presidenta del centro (Marisa Garnica) pueda dialogar con los distintos funcionarios, pero también con intendentes, concejales y sobre todo con la comunidad. Creo que ahí está la clave”.

“Lo decimos y lo dicen las estadísticas. La violencia intensificada por mucho tiempo descompone a las comunidades dentro de los barrios y es muy difícil luego que esa comunidad vuelva a organizarse en todo sentido, incluso para combatir la inseguridad”, completó la legisladora.

Por su parte, Garnica comentó: “Convocamos a mendocinos y mendocinas comprometidos con el tema que estén dispuestos a trabajar por una Mendoza más segura. Nuestro norte es la Seguridad de la gente, que podamos vivir en paz, ayudar a recuperar el entramado social”.

“El cambio de paradigma, desde nuestra visión, es la construcción del diálogo social para organizar a la comunidad con el liderazgo de un gobierno que escuche a todos: Poder Judicial, Legislativo, organizaciones sociales, penitenciarios, la Iglesia, los clubes. La seguridad no es un problema que se resuelva en un ministerio, es una responsabilidad del gobernador”, agregó.

Entre las medidas que el observatorio está llevando a cabo se encuentra la “Encuesta Integral sobre Seguridad Ciudadana en Mendoza”, la cual ya fue respondida por más de 2.000 personas y diversos patrones que ayuden a establecer la magnitud del problema, así como buscar soluciones eficientes.