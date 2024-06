Francos, sobre las obras que firmó con Mendoza: “Queremos poner en marcha el país con desarrollo y crecimiento”

El flamante jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, habló este lunes respecto a la relación que mantiene la gestión del presidente Javier Milei, con la del gobernador Alfredo Cornejo; y dio detalles sobre la firma de reactivación de obras públicas nacionales en Mendoza el viernes pasado; así como también la adenda para liberar los U$S 1.023 millones de Portezuelo del Viento.

“Queremos poner en marcha las obras, las cuales muchas de ellas estaban paralizadas desde antes del fin de la gestión anterior (ndr: de Alberto Fernández). Lo que queremos es poner en marcha a la Argentina con estabilización primero; y también impulsarla con desarrollo y crecimiento”, marcó Francos, en referencia tanto a la adenda de Portezuelo, como también de las obras públicas nacionales.

En diálogo con radios mendocinas como Mitre Mendoza y Nihuil, el Jefe de Gabinete de Ministros pidió a la Legislatura, sobre la adenda de los fondos, que la aprueben de forma rápida, así se puede potenciar la obra pública en la provincia.

“Ojalá aprueben rápido la adenda en la Legislatura, así Mendoza puede utilizar los fondos para la provincia y sus necesidades”, expresó.

Sobre la adenda, sostuvo que se trató de un “trámite” importante para la provincia, a sabiendas que se trata de un “reclamo que comenzó con un juicio, terminó con un acuerdo, que no se implementó, y no se termina de implementar con la obra. Pasaron los años, no se pudieron llevar adelante las licitaciones y entonces el Gobernador de Mendoza me planteó hace unos meses atrás poder cambiar los objetivos de ese convenio en una adenda que permitiera que esos recursos que puedan ser utilizados en otras obras a determinar”.

En este sentido, dijo que era lógica la solicitud de Cornejo: “Por supuesto, es dinero de la provincia, no es dinero de la nación. Entonces firmamos esa adenda, que obviamente tiene que ser aprobada por la Legislatura Provincial”.

“Me parece que eso es importante para la provincia, porque es mucho dinero que la provincia puede utilizar para la realización de obras de infraestructura que son importantes. Además también le permite que esos fondos le generen rédito; y detener todos los fondos paralizados en una cuenta es una pérdida”, dijo.

Y añadió: “Creo que eso va a ser importante también para mantener el valor de esa suma que obtuvieron a lo largo de los años los distintos gobiernos de la provincia”.