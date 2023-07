La dirigenia de Godoy Cruz sacó un comunicando que no avala lo publicado por los jugadores

Luego de la derrota de Godoy Cruz ante Banfield, el plantel tombino decidió publicar en las redes sociales de cada futbolista un comunicado denunciando malos tratos de Darío Herrera y quejas por los errores arbitrales que soportaron durante todo el torneo.

Esto trajo aparejado la contestacion del tesorero de la AFA y presidente ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino, que le reclamaba al Tomba que “patee al arco”.

Pero no fue la única repercusión, ya que este martes la dirigencia de Godoy Cruz también utilizó las redes sociales para publicar otro comunicado no avalando lo que hicieron los jugadores.

El comunicado que publicó la dirigencia de Godoy Cruz en sus redes sociales.

“El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba hace pública su posición ante el comunicado emitido en el día de ayer por Plantel Profesional de fútbol. Como institución, desde esta Presidencia, siempre hemos bregado por la justicia y el diálogo con el Plantel, Árbitros, Dirigentes de AFA, otros Clubes y Socios, por lo que estamos convencidos que es el camino a seguir en todos los ámbitos de la vida de las personas y de las instituciones”, comenzó el comunicado.

En el final llegó la polémica: “Es por esto que no avalamos comunicados que no sean de nuestras cuentas oficiales ni en instancias que no sean las antes mencionadas”.

Seguramente esto será un quiebre en la relación de la dirigencia y el plantel tombino, algo que no habñia pasado nunca.