La gran duda de los pasajeros: ¿qué pasa con las mantas una vez que finaliza el vuelo?

A la hora de tomar un avión, los pasajeros se encuentran con varios accesorios para que su viaje sea más cómodo. Algunos de esos artículos son los auriculares de plástico, las máscaras para los ojos, las clásicas mantas de color azul o negro. Sin embargo, muchos se preguntan ¿qué sucede con estas mantas cuando finaliza el vuelo?

Este modesto accesorio fabricado con fibras acrílicas suelen reutilizarse. Sin embargo, aunque estén selladas en bolsas de plástico, esto no significa que sean completamente nuevas. Pero esto tampoco quiere decir que no sean higiénicas. No es, como quizás algunos pasajeros piensan, que se empacan nuevamente sin una limpieza previa.

Así mismo, algunas aerolíneas envían este accesorio a instalaciones industriales para su limpieza. Otras, las lavan en los aeropuertos de sus bases.

Según explicó un vocero de la aerolínea JetBlueal medio Thrillist, especializado en viajes y turismo “todas las mantas de JetBlue se lavan y secan en una lavadora de alta potencia y luego se vuelven a empaquetar para su reutilización sostenible en futuros vuelos”.

Gentileza: Yahoo Vida y Estilo.

Por su parte, la aerolínea Delta Air Lines reveló que lavan todas sus mantas, incluso las de vuelos internacionales, para brindar un excelente servicio a sus pasajeros.

El vocero de la aerolínea contó al medio Thrillist: “Para cualquier estación internacional que no tenga servicio de lavandería, enviamos extras en los contenedores de carga desde Estados Unidos para utilizarlos en el tramo de regreso”.