Termina la vendimia y aun no hay acuerdo Mendoza-San Juan

Con la cosecha prácticamente terminada, algunos referentes del sector vitivinícola volvieron a señalar que, sin haber llegado a un acuerdo con San Juan sobre el porcentaje de uva que deberá destinarse a la elaboración de mosto u otra modalidad de diversificación, muchos elaboradores están trabajando “a ciegas”.

A principios de abril, desde el gobierno provincial habían comentado que estaban por reunirse con las autoridades de la vecina provincia para analizar el tema. Se debe recordar que la pauta diversificadora, o acuerdo Mendoza-San Juan, fue creada por ley en 1994, con el objetivo de establecer que debía destinarse a mosto un porcentaje de la producción de uva a definir, para equilibrar los stocks. Y en 2018 se incluyó la posibilidad de elaborar destilados o inmovilizar vino de exportación a futuro.

Las negociaciones

El subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Moralejo, comentó que están muy cerca de acordar y que la demora se debe, principalmente, a que se está revisando el procedimiento de actualización de la multa que se aplica a los elaboradores que no respetan el porcentaje fijado, ya que los $50 por quintal han quedado desactualizados, por lo que la sanción ha devenido en abstracto. Pero también señaló que el ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Ariel Lucero, asumió en diciembre de 2021 y tuvo que reunirse con representantes del sector.

Moralejo indicó, al cierre de esta edición, que en los últimos días de esta semana podría haber novedades, ya que están en los tramos finales de la negociación. En cuanto a lo que puede implicar para el sector el atraso en la definición, aseguró que, en general, se ha elaborado el mosto que hacía falta.

En cuanto a lo que se termine acordando con respecto a la multa, explicó que recién regirá a partir de la cosecha 2023, para darle previsibilidad a los elaboradores y porque no se puede hacer retroactiva una norma. Además, señaló que, como ha habido una merma productiva, en principio, no habría desequilibrio en la producción.

Sin embargo, el gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Mauro Sosa, indicó que es preocupante que, hasta el 25 de abril, los gobernadores de Mendoza y San Juan no hayan anunciado la pauta de diversificación de uvas y lo calificó de una “verdadera desconsideración”.

Es que esta falta de definición, sumó, impide a los establecimientos elaboradores planificar el ingreso de uvas, exponiéndolos a perder el crédito fiscal (“pagar la multa”) por incumplimiento. Y si bien reconoció que el monto de $0,50 por kilo –o $50 por quintal- está vigente desde hace varios años, resaltó que, cuando la producción es importante, implica un monto significativo.

Por otra parte, mencionó que la ley establece que, de no llegar a un acuerdo, se aplicará el 20% a diversificación por defecto. Y consideró que este porcentaje es muy alto, no sólo para la fecha en que se definiría, sino también por tratarse de una cosecha con una merma considerable con respecto a la pasada (y que estaría entre las tres más bajas de los últimos 50 años). “Esta repetida situación se parece más una decisión política que a una discrepancia entre los socios provinciales. No llegar a un acuerdo, es llegar a un acuerdo”, lanzó.

En contra de la ley

El 14 de abril, Bodegas de Argentina; la Asociación de Productores del Oasis Este de la Provincia de Mendoza; la Cámara de Bodegueros de San Juan; la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan; la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan; y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este solicitaron la derogación de la legislación que establece la diversificación. Y sumaron que, de fijarse un porcentaje, no debería superar el 10% del total de las uvas, por la merma en la producción.

El titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, compartió la preocupación de que los gobiernos de Mendoza y San Juan no hayan logrado tomar una decisión, porque afecta al sector empresario, que está ingresando uva en la bodega y no sabe qué hacer. Es que lo habitual, es que el porcentaje se anuncie poco después del inicio de la cosecha.

En tanto, el presidente de la Cámara de Agricultura Industria y Comercio de Tupungato, Sebastián Lafalla, comentó que la falta de un acuerdo no implica un problema en el Valle de Uco, porque la pauta diversificadora la cumplen con las exportaciones. Pese a eso, consideró que es una buena herramienta, porque equilibra el mercado.