Mendoza se enfoca en aumentar las exportaciones a Latam

Los problemas logísticos no son una novedad, pero parecen agudizarse en lugar de resolverse. Es que, a las dificultades sostenidas para conseguir contenedores y las demoras en los envíos que se originaron con la pandemia, se sumaron en las últimas semanas la guerra Rusia-Ucrania y el cierre del puerto de Shanghai por un nuevo brote de Covid. De ahí que la provincia haya decidido concentrar en América Latina sus esfuerzos de promoción de las exportaciones.

Con ese objetivo en la mira, partió a Panamá una misión comercial y turística, que incluye el lanzamiento de un hub logístico en la zona libre de Colón. Se debe recordar que Mendoza ya tiene otros en Brasil (Santa Catarina), Bélgica (Amberes), Estados Unidos (Nueva York) y China (en Shanghai y Guangzhou).

Fernando Urdaniz, coordinador de Promoción Comercial de Fundación ProMendoza, explicó que, si bien se trata de un país pequeño, con apenas 4,5 millones de habitantes, su ubicación es estratégica, ya que el canal de Panamá es la única vía navegable entre el Atlántico y el Pacífico, por lo que es un centro de comercio muy importante.

Esto los ha llevado a desarrollar varias zonas libres, donde los productos importados recién pagan impuestos cuando son vendidos e ingresan al territorio.

Ha favorecido que los compradores de la región vayan a ese país, lo que lo convierte en un mercado estratégico, particularmente para las pymes.

La misión que se desarrollará en los próximos días contempla degustaciones con compradores de vino en Panamá, una reunión en la sede de la Distribuidora Tzanetatos (una de las más grandes importadoras de alimentos y bebidas de ese país), una investigación de mercado y visitas a supermercados, vinotecas y wine bar.

Participarán ocho bodegas pymes de Mendoza: Familia Crotta, Familia Mastroeni, Vinorum, Finca Don Carlos, Barbarians Wine, Bodega Araujo (San Rafael), Familia Cecchín y La Iride, además de representantes de Fecovita y Toso, que tienen una trayectoria de trabajo con Tzanetatos.

Urdaniz destacó que habrá un showroom de vinos y que, después de esta misión, aspiran a enviar, en un primer momento, uno o dos contenedores con vinos, y que cada bodega aporte uno o dos pallets para después ir expandiendo el negocio. Asimismo, indicó que Costa Rica, República Dominicana y Honduras, por ejemplo, son mercados muy pequeños, que pueden ser abastecidos desde Panamá.

Mira en América Latina

El coordinador de Promoción Comercial de ProMendoza planteó que se han enfocado en América Latina porque por la pandemia y la guerra están apuntando a mercados más cercanos. Las dificultades logísticas han provocado no sólo demoras en las entregas –lo que puede comprometer una relación comercial-, sino también incrementos considerables en los costos. Por si fuera poco, el cierre de Shanghai ha causado que haya 350 buques varados, con 4.500 contenedores cada uno (es decir, más de 1,5 millón de estas estructuras, con el impacto que esto significa para el comercio mundial).

Además, entre los 10 principales destinos de las exportaciones mendocinas, la mitad son países latinoamericanos. De hecho, en 2021, Brasil desplazó a Estados Unidos al segundo puesto y Chile dejó a Reino Unido en el cuarto, al avanzar al tercero. Un dato más que destacan desde ProMendoza es que el país trasandino es un comprador más diversificado, ya que adquiere productos químicos, grasas y aceites, papel y cartón (y sus manufacturas), materias plásticas, y preparados de legumbres, hortalizas y frutas, mientras que Reino Unido importa prácticamente sólo vino.

El año pasado, las ventas a Brasil aumentaron un 18% en valores FOB, al pasar de los casi U$S 297 millones a cerca de U$S 349 millones.

Urdaniz señaló que ese país sigue siendo el objetivo más importante y, de hecho, la próxima misión comercial tendrá este destino y esperan poder abrir un nuevo hub logístico en otro Estado. En la actualidad, resaltó, ya hay 19 empresas mendocinas que tienen sus productos en Santa Catarina.

Las exportaciones a Chile, que en 2020 habían alcanzado los U$S 75 millones, treparon a U$S 137,5 millones el año pasado (83%); a México pasaron de U$S 31 millones a U$S 44,8 (45%); a Uruguay crecieron un 107% ya que habían alcanzado los U$S 20 millones en 2020 y se fueron a los U$S 42,7 en 2021; y a Paraguay se incrementaron un 20%, de U$S 27 millones a U$S 33 millones.

Como contraparte, otros destinos –dentro de los 10 principales- tuvieron mucho menor crecimiento o, incluso, se redujeron: Estados Unidos aumentó un 9%, de U$S 303 millones a U$S 330 millones; Reino Unido creció 4%, de U$S 112 millones a U$S 116 millones; Canadá se expandió un 9%, de U$S 70 millones a U$S 76 millones; y los Países Bajos cayeron 8%, de U$S 39 millones en 2020 a U$S 35,7 en 2021. La excepción, fuera de América Latina, la constituye China, que tuvo una suba importante en un año, al pasar de los U$S 30,5 millones a U$S 49 millones (+61%).

Impulsar el turismo

El Ministerio de Cultura y Turismo se sumó a la misión comercial para presentar el destino turístico Mendoza, en el contexto de la recuperación de los vuelos directos a Panamá a través de Copa Airlines. Por ahora, hay cuatro semanales, pero desde la provincia pretenden que las frecuencias se incrementen.

Por otra parte, resaltaron que la aerolínea ha convocado a más de 60 operadores turísticos de Miami, México y Colombia, para que participen de las capacitaciones y degustaciones.

La ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, expresó que responden al pedido del gobernador Rodolfo Suárez, de que cada producto mendocino que salga al mundo vaya acompañado de la invitación a vivir la experiencia del sitio de origen. Asimismo, indicó que, en una conversación con el equipo de Copa, les comentaron que América tiene los ojos puestos en Mendoza y que cada vez hay mayor ocupación en los vuelos a ese destino, por lo que consideraron que se debía reforzar la promoción.