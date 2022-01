Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield por primera vez juntos en una entrevista

Haberlos visto en pantalla juntos fue todo un suceso digno de recordar en la historia del cine, aunque ahora también este trío se une fuera de la sala. Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire participaron de una entrevista juntos por primera vez desde el lanzamiento de Spider-man: No way home.

Aquella película que completa la más reciente trilogía del personaje resultó ser un eslabón completamente diferente a lo que veníamos viendo en la franquicia. No sólo porque nos sumergió en el concepto del multiverso, abriendo millones de posibilidades para el resto de los personajes, sino porque significó el encuentro de tres generaciones de Spider-man plasmadas en una cinta completamente alucinante.

Fue el sitio de noticias Deadline el cual tuvo el enorme privilegio de conversar con los tres actores. ¿El motivo? La posibilidad de que la película dirigida por Jon Watts llegue y obtenga el Oscar más anhelado, además de que volvió a colocarse en el puesto uno en los cines del mundo.

Aparte del fenómeno social de Black Panther, ninguna película de cómics ha sido nominada nunca. Por ello, el hecho de apenas tener en cuenta la película del Hombre Araña como opción, ya resulta ser un hecho para recordar.

Los tres actores se reunieron vía zoom para su primera entrevista juntos desde el lanzamiento de Spider-man: No way home.

No es sorpresa, Spider-man ha roto con todos los esquemas. Hace más de un mes permanece en las salas de cine, ha logrado una aclamación instantánea de la crítica, sin contar que se encuentra en el sexto puesto en la lista de películas taquilleras de la historia.

La participación de Maguire y Garfield en la cinta fue un secreto prácticamente de Estado. Si bien los rumores estaban y las teorías indicaban que podrían aparecer, no fue hasta su estreno mundial que vimos el momento exacto en que aquellos tres compartieron pantalla por primera vez en la historia. Y no es para menos que incluso los mismos actores de Spider-man hayan solicitado que los espectadores no hagan “spoilers” de la película. Fue completamente alucinante.

Holland, Maguire, Garfield: Una entrevista x3

Con el motivo de que Spider-man se volvió a quedar con el trono en las salas de cine, habiendo sido reemplazado la semana pasada por el estreno de Scream, el medio de comunicación conversó con este trío por primera vez desde el lanzamiento de la cinta.

“Siempre supe que esta película sería amada en todo el mundo”, le dijo Tom Holland a Maguire y Garfield cuando el periodista ahondó en las reacciones de los protagonistas a la hora de encontrarse con la cinta.

“No pensé que sería tan masivo como lo ha sido. Una de las cosas que más me gusta hacer en este momento es conectarme a Internet y ver las reacciones de los fanáticos cuando ustedes aparecen en esa escena en particular. No creo que jamás hubiera imaginado que fuera tan bien recibido por todos” sostenía el actor, quien ha dado vida al personaje en tres películas propias, además de tres cintas más junto al resto de los Avengers.

"Sin el Peter de Tobey y el Peter de Andrew presentes para el Peter de Tom en este mismo momento, es posible que no se convierta en el Peter Parker en el que se supone que debe convertirse”, sostuvo Garfield.

“Supongo que tenía la idea de que a la gente le encantaría esta película, pero de ninguna manera podría haber pensado que iba a ser tan grande como lo ha sido”.

El regreso de Tobey Maguire al cine fue una grata sorpresa. El actor se ha mantenido fuera de la industria por algunos años, decidiendo retomar su carrera recién ahora. Claro que no fue hasta el estreno de la cinta que supimos que realmente estaría en el proyecto.

Y así como no lo sabíamos nosotros, el mismo actor admite que aceptó más por la nostalgia y el amor, que por conocer cuál sería su rol. Los productores Kevin Feige y Amy Pascal fueron los encargados de darle la noticia de que lo querían de regreso, aunque hasta ellos se mantuvieron bastante misteriosos.

“En esa conversación, fue evidente la intención, el tipo de amor y celebración de estas películas y lo que significaba, creo, para Amy y Kevin”, dijo Maguire. “Y para mí, cuando las personas que dirigen el proceso creativo tienen una especie de intención auténtica y genuina de celebración y amor, era tan evidente en ambos que, no sé. Solo quería unirme a eso. Y soy un gran admirador de Tom y esas películas y Andrew. Entonces, definitivamente fue intrigante, pero sí, también estaba pensando, ‘bueno, ¿qué vamos a hacer ? Y eso fue un poco misterioso”.

Los actores ocultaron su participación durante meses, mintiendo acerca de su llegada al Universo de Marvel actual.

Por su parte, Andrew admitió que sólo necesitaba que su héroe diera el sí. “Bueno, solo estaba esperando para ver si Tobey lo iba a hacer, y si Tobey lo iba a hacer, entonces dije: ‘Bueno, no tengo otra opción’, ¿sabes? Sigo a Tobey hasta los confines de la Tierra. Soy un lemming para Tobey”, contaba riendo el actor.

“Fue como, ‘Oh, la intención se siente muy pura aquí. Realmente se siente como una gran idea creativa y una gran historia creativa.’ No era como si solo nos estuvieran pidiendo que fuéramos a saludar y luego nos fuéramos de nuevo, sino que nuestra presencia estuviera al servicio de Tom, al servicio del viaje de Tom y de dónde está él como Peter Parker. Y me encanta la sensación de destino del multiverso que se expande en esta película y, de hecho, sin el Peter de Tobey y el Peter de Andrew presentes para el Peter de Tom en este mismo momento, es posible que no se convierta en el Peter Parker en el que se supone que debe convertirse”.

El desafío más grande

Es innegable que el desafío más grande de los actores fue mantener en secreto su aparición. Por meses, Garfield, quien se encontraba promocionando sus recientes éxitos tick, tick... ¡BOOM! y Los ojos de Tammy Faye, fue consultado por los medios por su posible aparición en la cinta.

“Justifiqué mi comportamiento mentiroso poco ético”, dijo. “Yo lo llamo mentiras más que mentir, pero lo disfruté un poco. Fue muy divertido y se sintió como ese juego Werewolf o Mafia donde, ya sabes, eres el hombre lobo y tienes que convencer a todos de que no lo eres. Así que lo convertí en un pequeño juego para mí... Creo que había suficiente duda en la mente de todos como, ‘Oh, Dios, ¿y si es así?’ t? ¿Y si no aparecen?”, contaba el actor.

Además, insistió en que no se trata de una simple película de superhéroes y villanos, sino que va mucho más allá de la acción y el heroísmo. El amor, la aceptación, el cambio, son partes de este proceso que el nuevo Peter Parker atraviesa.

“Esta es una película profunda. Esta es una película que trata sobre la mayoría de edad, la aceptación de la pérdida, la aceptación de la muerte, la responsabilidad de tus dones. Me desgarró el viaje que emprendió Tom; es el clásico Peter Parker, pero se sentía totalmente nuevo y totalmente reinventado. Es como si la historia del origen de Tom estuviera sucediendo en su tercera película en lugar de en la primera… Siento que la película está sola sin que yo y Tobey aparezcamos. Espero que lo mejoremos, pero creo que [el director] Jon Watts y Tom han hecho de esto algo, en realidad, que es excepcionalmente conmovedor, especialmente para los jóvenes, ¿sabes? Creo que es una película hermosa”.