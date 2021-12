“Spider-Man: sin camino a casa” (Spider-Man: No Way Home) se estrenó en los cines y emocionó a tres generaciones de fanáticos, en un cruce de universos nunca antes visto en Marvel. Pero como si fuera poco traer de vuelta a la mayoría de los personajes de las películas que conocimos con Tobey Maguire y Andrew Garfield, la película dejó escenas poscréditos para especular sobre el futuro de la franquicia.

¿Cuántas escenas poscréditos tiene “Spider-Man: No Way Home”?

“Spider-Man: sin camino a casa” tiene dos escenas adicionales. La primera ocurre entre los créditos y la segunda es posterior, al final del visionado. Aunque esta última es más bien un tráiler explícito.

"Spider-Man: No Way Home", el fenómeno del año (Sony/Marvel)

¿Qué significan las escenas poscréditos de “Spider-Man: No Way Home”?

Primera escena entre los créditos: la aparición de Venom

Tom Hardy hace un cameo sin acreditar como Eddie Brock/Venom. Nos encontramos con su personaje justo donde lo dejamos en el final de “Venom: Carnage liberado” (Venom: Let There Be Carnage, 2021), es decir, en un bar/hotel de México del Marvel Cinematic Universe y no de su mundo. ¿El motivo del cruce a otra línea? Es un misterio todavía.

Un bartender interpretado por Cristo Fernández (el Danny Rojas de la serie “Ted Lasso”) le explica a Eddie Brock sobre Iron Man, Hulk, Spider-Man (el de Tom Holland) y Thanos. Entonces, el periodista decide localizar a Spidey en Nueva York. No obstante, el freno lo pone su contraparte Venom, que nota la ebriedad y decide que debe ir a nadar desnudo.

Tom Hardy hace un cameo en "Spider-Man: No Way Home". ¿El simbionte Venom se unirá a Peter Parker?

Antes de hacerlo, Venom y Eddie son teletransportados, probablemente enviados a casa como resultado del hechizo que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) usó para enviar a los otros Spider-Man (Tobey Garfield y Andrew Garfield) y sus villanos de regreso a sus respectivos universos. El problema es que, al teletransportarse, se queda una pequeña parte del simbionte en el MCU.

No hace falta ser un sabelotodo de cómics para intuir lo que podría pasar ahora: el simbionte seguramente buscará al Peter Parker de Tom Holland y se unirá a su traje. Por ende, despertar su lado oscuro. Si bien el personaje se ha caracterizado en estos años por cierta infantilización, no sería de extrañar que ahora le den una arista de madurez y oscuridad tras los eventos trágicos en “Spider-Man: sin camino a casa”.

Segunda escena poscréditos: el adelanto de la secuela de Doctor Strange

Marvel acostumbra a presentar pequeños vistazos al futuro de su enorme universo cinematográfico y de series. Pero nunca lo había realizado literalmente con un teaser tráiler. Pues al final de “Spider-Man: sin camino a casa” así sucede con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, que se estrenará en cines en mayo de 2022.

A juzgar por lo visto, la manipulación del multiverso por parte de Stephen Strange se salió de control, por lo que recurre a Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) en busca de ayuda.

Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) vuelve en "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" (2022)

La bruja ha estado viviendo aislada desde los eventos del final de la serie “WandaVision” (Disney+) y asume que Strange está ahí por lo que hizo en Westview, pero él le asegura que solo está allí para aprender sobre el multiverso tras lo ocurrido en “Spider-Man: sin camino a casa”.

Entre las apariciones del nuevo filme, que cuenta con la dirección de Sam Raimi (“Evil Dead”, la trilogía original de “Spider-Man”), están Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), America Chavez (Xochitl Gomez), Christine Palmer (Rachel McAdams) y un monstruo con un ojo enorme y tentáculos (¿Shuma-Gorath?).