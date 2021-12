“Spider-Man: No Way Home” llegará en 2022 a HBO Max: todos los estrenos que se vienen

HBO Max Latinoamérica anunció los imperdibles estrenos que tendrá en 2022 para los suscriptores de su plataforma de streaming, que hasta el 9 de enero goza de una promoción del 50% de descuento en el abono de 12 meses.

El lanzamiento más esperado en HBO Max es “Spider-Man: sin camino a casa” (Spider-Man: No Way Home), película estrenada el 16 de diciembre pasado en los cines y que, desde entonces, ha desatado la emoción de los fanáticos de Marvel de tres generaciones.

HBO Max presentó algunos de sus estrenos en 2022

El 1° de enero toda la familia podrá disfrutar de “Harry Potter 20° aniversario: regresa a Hogwarts”. Este especial retrospectivo reúne a Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, miembros del reparto y los cineastas de las ocho películas. Por primera vez develarán detalles y anécdotas de la saga.

HBO Max traerá grandes blockbusters en 2022: además de la última película de Spidey, llegarán otros tanques como “The Matrix Resurrections” y la entrañable historia de “King Richard”, con Will Smith; así como “Venom: Carnage Liberado”, “Morbius”, “Kimi” y mucho más. El line up de imperdibles estará disponible en HBO Max.

"The Matrix Resurrections" llega a los cines este 23 de diciembre. En HBO Max se lanzará en 2022 para Latinoamérica.

Entre las Max Original Locales más esperadas, el servicio presentará: “Bilardo, el doctor del fútbol”, una serie documental que contará la vida de uno de los entrenadores más exitosos de la historia; “María Marta: el crimen del country”, la miniserie basada en el asesinato de María Marta García Belsunce que conmocionó a la opinión pública argentina en 2002, y la nueva temporada de “El jardín de bronce”, la exitosa serie policial protagonizada por Joaquín Furriel, Julieta Zylberberg y Maite Lanata.

Regresarán las galardonadas series de amor, amistad y drama protagonizadas por personajes entrañables que se convirtieron en los grandes éxitos de la plataforma, como “Euphoria”, que estrenará su nueva temporada el 9 de enero. Y para los amantes de las batallas y de John Cena, llegará a la pantalla de HBO Max la serie “Peacemaker”, con estreno el 13 de enero, donde se verá el origen de este superhéroe ya visto en “El escuadrón suicida” y cómo reúne a un equipo que promete lograr la paz mundial cueste lo que cueste.

John Cena es Peacemaker, en la nueva serie en HBO Max.

Además, contará con nuevas temporadas de las grandes series aclamadas por el público como “Gossip Girl”, “The White Lotus” y “The Flight Attendant”, entre muchas más; así como nuevos episodios de “And Just Like That” -la continuación de “Sex and the City”-. Todas estas gloriosas producciones vuelven para dar a los usuarios, fascinación y un toque de comedia.

Otros grandes títulos que llenarán de acción y ciencia ficción incluyen a la cuarta temporada de “Westworld”, donde la inteligencia artificial y los androides mantienen el foco del drama y “Doom Patrol”, que con su cuarta temporada y el retorno del grupo de superhéroes le pondrán adrenalina al año.

Vuelve la aclamada serie "Westworld" en 2022 a HBO Max

Y posiblemente uno de los estrenos más ansiados es el regreso al mundo de George R.R. Martin con “House of the Dragon”, la cual hace un relato sobre la familia Targaryen, 300 años de los sucesos de la inolvidable serie de “Game of Thrones”, un título que sin duda ha hecho historia.

"House of the Dragon", la serie precuela/spin-off de "Game of Thrones", un estreno imperdible de HBO Max en 2022

2022 también traerá dramas y giros inesperados con “Pretty Little Liars: original sin” o el regreso de Clark Kent a la escena con una nueva temporada de “Superman & Lois”. Además del anhelado estreno de “Winning Time: The Rise of the Lakers Dinasty”, una serie sobre la dinastía del equipo de baloncesto, los Lakers de Los Ángeles, en la década de 1980.

"Euphoria" estrena su segunda temporada en enero de 2022 por HBO Max

Si de música se trata, “Music Box” temporada 2 es la mejor opción, una colección de documentales HBO Original, y “Woodstock 99: paz, amor y furia” o “Listening to Kenny G”, incluidos en su primera entrega.

Estos son solo algunos de los títulos que llegarán a la plataforma en 2022, HBO Max estará lleno de películas, series, realities y documentales imperdibles para disfrutar cada minuto.