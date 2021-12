Recuento 2021: Estos fueron los contenidos más vistos por los argentinos en HBO Max

Llega fin de año y los balances se hacen inevitables. Y así como cada uno va hacia adentro y mira qué fue lo que transitó durante todo el año, también lo hacen así las plataformas y espacios de ocio.

Seis meses después de su llegada a la Argentina, HBO Max hace un balance de cuáles fueron los contenidos más consumidos por los argentinos durante este 2021. Con el objetivo de democratizar el entretenimiento y ofrecer contenido de calidad, la plataforma ha apostado a poner en manos del espectador todos aquellos contenidos que durante años han deleitado su entretenimiento.

Con mezclas de acción, dibujos animados, ciencia ficción y más, la lista de contenidos que los argentinos han consumido durante este año ha sido variada.

Las primeras tres cintas de Harry Potter claro que no podían faltar en este recuento.

Y a pesar de que se vive un regreso lento pero seguro a la rutina, las plataformas ya forman parte de la cotidianeidad.

En el top 5 de lo más visto en la plataforma se encuentran Space Jam: una nueva era, Mortal Kombat, Godzilla vs Kong, Game of Thrones y Friends.

Por otra parte, entre las series más vistas, se encuentran contenidos que abordan temas de poder, dinámicas familiares, investigación y crímenes como Succession y Mare of Easttown.

Mare of Easttown es una miniserie policial que alcanzó gran repercusión desde su lanzamiento a principios de 2021.

Cuando se trata de traer a la vida a los grandes clásicos, los usuarios no dudan en darle play a The big bang theory. En cuanto a transmisiones en vivo los conciertos interactivos de live on max son los más populares.

En cuanto a los contenidos de max original locales, Días de Gallos fue la que obtuvo más reproducciones del país.

Si nos centramos en los superhéroes, el universo DC logró establecer como más vista Mujer maravilla 1984, La liga de la justicia de Jack Snyder y El Escuadrón Suicida fueron las más reproducidas en este tiempo.

Días de Gallos, la serie argentina original de la plataforma, está protagonizada por Ángela Torres.

En cuanto a contenidos para compartir con la familia, no es sorpresa conocer que, entre lo más buscado, se encuentra Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y la cámara secreta y Tom & Jerry.

La plataforma se encuentra ofreciendo actualmente una promoción del 50% de descuento en la suscripción por 12 meses al suscribirte a partir de hoy 9 de diciembre hasta el 9 de enero del 2022.