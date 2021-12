Globos de Oro 2022: “El poder del perro”, “Belfast” y “Succession” lideran las nominaciones

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) anunció este lunes la lista de nominados en cine y televisión a la edición 2022 de los premios Globo de Oro (o Golden Globe), popularmente referenciados como la “antesala” a los premios Óscar.

Esta vez, las nominaciones llegan algo inciertas y lejos de alcanzar la expectativa de años anteriores. La gala de 2022 no tiene dónde retransmitirse de momento, después de que NBC rechazara su emisión por los cuestionamientos que apuntaban a prácticas poco ética y falta de diversidad en la composición del jurado.

En cine, el filme dramático “El poder del perro” (The Power of the Dog), de Jane Campion y disponible en Netflix, y la coming-of-age “Belfast”, de Kenneth Branagh, lideran el ranking de preferencias con siete nominaciones cada una.

Benedict Cumberbatch, nominado a mejor actor en drama por su papel en "El poder del perro" (Netflix)

Con cuatro candidaturas cada una siguen “No mires arriba” (Don’t Look Up), comedia de Adam McKay -y también adquirida por Netflix, llega el 24 de diciembre-; la recién estrenada en cines “Rey Richard” (King Richard, la biopic de la familia Williams); “Licorice Pizza”, lo nuevo de Paul Thomas Anderson; y la espectacular remake de “Amor sin barreras” (West Side Story) de Steven Spielberg.

"Amor sin barreras", la versión de Steven Spielberg, también se llevó algunas nominaciones. (20th Century Studios / The Walt Disney Company)

En televisión, la balanza se inclina a favor de HBO/HBO Max, con un total de 15 nominaciones frente a 10 cosechadas por las plataformas Hulu y Netflix cada una, y ocho que acumula Apple TV+.

Como era de esperarse, la serie de drama “Succession” (HBO) lidera con cinco nominaciones, seguida por “The Morning Show” y la simpática comedia “Ted Lasso” (ambas de Apple TV+), con cuatro aspiraciones cada una.

"Succession", otra vez la favorita para llevarse premios en esta temporada (HBO)

Entre las destacadas aparecen también: “Hacks” (HBO Max, 3), “Only Murders in the Building” (Hulu/Star+, 3), “El juego del calamar” (Netflix, 3), “Wandavision” (Disney+, 2) y “Mare of Easttown” (HBO, 2).

Cuándo se entregan los Globos de Oro 2022

Los premios Globos de Oro se entregarán el próximo 9 de enero de 2022. Hasta el momento su transmisión por televisión es una incógnita: hay un boicot de los canales por malas prácticas de la HFPA.

Lista completa de nominados a los Globos de Oro 2022

CINE

—Mejor película de drama: “Belfast”, “CODA”, “Dune”, “King Richard”, “The Power of the Dog”.

—Mejor película musical o de comedia: “Cyrano”, “Don’t Look Up”, “Licorice Pizza”, “Tick, Tick... Boom!”, “West Side Story”.

"Licorice Pizza", la nueva película de Paul Thomas Anderson (MGM)

—Mejor director: Kenneth Branagh, “Belfast”; Jane Campion, “The Power of the Dog”; Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”; Steven Spielberg, “West Side Story”; Denis Villeneuve, “Dune”.

—Mejor actriz, drama: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”; Olivia Colman, “The Lost Daughter”; Nicole Kidman, “Being the Ricardos”; Lady Gaga, “House of Gucci”; Kristen Stewart, “Spencer”.

—Mejor actor, drama: Mahershala Ali, “Swan Song”; Javier Bardem, “Being the Ricardos”; Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”; Will Smith, “King Richard”; Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”.

—Mejor actriz, musical o comedia: Marion Cotillard, “Annette”; Alana Haim, “Licorice Pizza”; Jennifer Lawrence, “Don’t Look Up”; Emma Stone, “Cruella”; Rachel Zegler, “West Side Story”.

—Mejor actor, musical o comedia: Leonardo DiCaprio, “Don’t look up”; Peter Dinklage, “Cyrano”; Andrew Garfield, “Tick tick boom”; Cooper Hoffman, “Licorice pizza”; Anthony Ramos, “In the Heights”.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en "No mires arriba" (Don't Look Up, Netflix). Se estrena el 24 de diciembre.

—Mejor actriz de reparto: Caitriona Balfe, “Belfast”; Ariana DeBose “West Side Story”; Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”; Aunjanue Ellis, “King Richard; Ruth Negga, “Passing”.

—Mejor actor de reparto: Ben Affleck, “The Tender Bar”; Jamie Dornan, “Belfast”; Ciarán Hinds, “Belfast”; Troy Kotsur, “CODA”; Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”.

—Mejor película en lengua extranjera: “Compartment No. 6″ (Finlandia, Rusia, Alemania; título original: “Hytti nro 6″); “The Hand of God” (Italia; título original: “È stata la mano di Dio”; título en español: “Fue la mano de Dios”); “A Hero” (Francia, Irán; título original: “Ghahreman”; título en español: “Un héroe”); “Madres paralelas” (España).

Pese a que no viene con la misma expectativa de años anteriores, Pedro Almodóvar busca un Globo de Oro por "Madres paralelas". Llegará a Netflix en 2022.

—Mejor cinta animada: “Encanto”, “Flee”, “Luca”, “My Sunny Maad”, “Raya and the Last Dragon”.

—Mejor guion: Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”; Kenneth Branagh, “Belfast”; Jane Campion, “The Power of the Dog”; Adam McKay, “Don’t Look Up”; Aaron Sorkin, “Being the Ricardos”.

—Mejor música original: Alexandre Desplat, “The French Dispatch”; Germaine Franco, “Encanto”; Jonny Geenwood, “The Power of the Dog”; Alberto Iglesias, “Madres paralelas”; Hans Zimmer, “Dune”.

—Mejor canción original: “Be Alive”, Dixson, Beyoncé Knowles-Carter, “King Richard”; “Dos oruguitas”, Lin-Manuel Miranda, “Encanto”; “Down to Joy”, Van Morrison, “Belfast”; “Here I Am (Singing My Way Home)”, Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman, “Respect”; “No Time to Die”, Billie Eilish, Finneas O’Connell, “No Time to Die”.

TELEVISIÓN

—Mejor serie de drama: “Lupin”, “The Morning Show”, “Pose”, “Squid Game”, “Succession”.

—Mejor actriz, serie de drama: Uzo Aduba, “In Treatment”; Jennifer Aniston, “The Morning Show”; Christine Baranski, “The Goof Fight”, Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”; Michaela Jaé Rodriguez, “Pose”.

Jennifer Aniston en "The Morning Show" (Apple TV+)

—Mejor actor, serie de drama: Brian Cox, “Succession”; Lee Jung-jae, “Squid Game”; Billy Porter, “Pose”; Jeremy Strong, “Succession”; Omar Sy, “Lupin”.

—Mejor serie de comedia o musical: “The Great”, “Hacks”, “Only Murders in the Building”, “Reservation Dogs”, “Ted Lasso”.

Jason Sudeikis como el adorable Ted Lasso (Apple TV+)

—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Hannah Einbinder, “Hacks”, Elle Fanning, “The Great”; Issa Rae, “Insecure”; Tracee Ellis Ross, “Black-ish”; Jean Smart, “Hacks”.

—Mejor actor, serie de comedia o musical: Anthony Anderson, “Black-ish”; Nicholas Hoult, “The Great”; Steve Martin, “Only Murders in the Building”; Martin Short, “Only Murders in the Building”; Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

—Mejor serie limitada o película hecha para TV: “Dopesick”, “Impeachment: American Crime Story”, “Maid”, “Mare of Easttown”, “The Underground Railroad”.

La gran Kate Winslet en la miniserie "Mare of Easttown" (HBO)

—Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Jessica Chastain, “Scenes from a Marriage”; Cynthia Erivo, “Genius: Aretha”; Elizabeth Olsen, “WandaVision”; Margaret Qualley, “Maid”; Kate Winslet, “Mare of Easttown”.

—Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Paul Bettany, “Wandavision”; Oscar Isaac, “Scenes from a Marriage”; Michael Keaton, “Dopesick”; Ewan McGregor, “Halston”; Tahar Rahim, “The Serpent”.

—Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”; Kaitlyn Dever, “Dopesick”; Andie McDowell, “Maid”; Sarah Snook, “Succession”; Hannah Waddingham, “Ted Lasso”.

—Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Billy Crudup, “The Morning Show”; Kieran Culkin, “Succession”; Mark Duplass, “The Morning Show”; Brett Goldstein, “Ted Lasso”; O Yeong-su, “Squid Game”.