La exigencia de Kate Winslet para un cuerpo real: se negó a que le borraran la panza en “Mare of Easttown”

La ganadora al Óscar, Kate Winslet, sigue demostrando que, además de sus grandes actuaciones, tiene muchos más que ofrecer. Ya vimos su aclamada serie de HBO “Mare of Easttown”, donde Winslet interpreta a una detective que sigue las pistas de un asesino, responsable de la muerte de una adolescente.

Pero su brillante actuación no es lo único escondido detrás de la protagonistas de Titanic. Recientemente en una entrevista otorgada al New York Times, la actriz aseguró que exigió a la producción de la tira que no retoquen sus imperfecciones y mostraran a su personaje como “una mujer real”.

“Me decían ‘Kate, de verdad, no podés’, y yo les dije ‘Chicos, sé cuántas líneas tengo al lado del ojo, por favor devuélvalas todas’”, señaló en la nota.

En ese sentido, Wislet sostuvo que hizo todo lo posible para no vender una imagen errónea al público. “La gente ha conectado con este personaje de una mujer de mediana edad de la forma en que lo ha hecho porque claramente no hay filtros. Es una mujer con defectos”

En cuanto a una escena de sexo donde se ve implicado su personaje, la actriz cuenta cuál fue su reacción. “¡No te atrevas!”, le gritó al director Craig Zobel cuando éste sugirió que iba a borrarle una parte de su panza.

Tras este reclamo, la actriz no se quedó allí y fue por más. Exigió que las imágenes fueran un poco más opacas para que su piel no se viera tan brillante, evitó el maquillaje excesivo -incluso, la mayoría de las escenas son sin maquillaje- y sugirió que se mantengan sus canas y las raíces sin teñir.

La actriz se negó a que borraran partes de su cuerpo en la producción de la serie, sumada a exigencias como utilizar vestimenta normal y carecer de maquillaje.

En cuanto a la vestimenta solicitó verse como cualquier mujer corriente en un pequeño pueblo de Pennsylvania. Para conseguirlo, el diseñador de vestuario del programa recorrió el supermercado Wawa y eligió prendas muy sencillas: remeras económicas y jeans de mala calidad.

Todos sus pedidos tenían un objetivo claro: la gente se sentiría identificada con su personaje porque no hay filtro. “Interpreté a Mare como la mujer de mediana edad que soy, voy a cumplir 46 años en octubre. Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estábamos un poco hambrientos de eso”.

Una de las características que realzan el talento y lucha de Winslet es su lucha en la industria exigiéndole un cambio de mentalidad en cuanto a la estética de sus personajes.