Globo de Oro 2024: ganadores, perdedores, sorpresas y dónde ver las películas premiadas

Los Globo de Oro volvieron a ser televisados para la Argentina y Latinoamérica, y seguramente creían que todo iba a ser mejor que antes. Antes es el escándalo por la escasa diversidad de los votantes, más las coimas y los viajes pagos.

Y no. No fue como antes, pero tampoco mucho mejor.

Vamos a desgranar la ceremonia entre un nuevo presentador (que seguramente no lo sea nunca más), los grandes ganadores, los perdedores, las sorpresas y dónde se pueden ver las películas premiadas en la Argentina.

Margot Robbie llega a la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Un pésimo conductor de la ceremonia

El comediante Jo Koy reaccionó hoy a las críticas abrumadoramente negativas que recibió como presentador de los Globos de Oro 2024. “Me divertí. Fue un momento que siempre recordaré”, dijo Koy la mañana después de los Globos. “Fue un trabajo duro, no voy a mentir... Mentiría si dijera que no duelen las críticas. Llegué a un momento en el que pensé: ‘Ah, ser anfitrión es un trabajo difícil’. Sí, soy un comediante, pero ese puesto de presentador es un estilo diferente. Tuvimos 10 días para escribir este monólogo. Fue un curso intensivo. Me siento mal, pero aún así debo decir que amé lo que hice”.

The Bear Golden Globe 2024

Durante su monólogo, en gran parte sin bromas, habló un poco sobre cómo el pene de Barry Keoghan en Saltburn, de alguna manera terminó como la nariz de Bradley Cooper en Maestro, e hizo una broma no demasiado feliz ue involucraba a El color púrpura.

Y hubo más. Koy admitió que su broma relacionada con Taylor Swift fue “un poco plana”. El comediante se ganó una reacción violenta durante la transmisión por atacar a Swift con una broma sobre cómo la ceremonia de los Globo de Oro se transmitió por CBS justo después de un partido de fútbol con los Kansas City Chiefs, un equipo del que Swift ahora es sinónimo dada su relación con el ala cerrada Travis Kelce.

Cillian Murphy en los Golden Globes 2024. (AP)

“Como saben, llegamos después de un doble partido de fútbol”, dijo Koy durante el programa. “¿La gran diferencia entre los Globo de Oro y la NFL? En los Globos de Oro tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift, lo juro”. De inmediato, la cámara mostró a Swift entre la audiencia, quien no parecía divertida y bebía un sorbo de su bebida.

“Algunos chistes los escribí yo, otras personas los escribieron… ¡Sí, conseguí el trabajo hace 10 días! ¿Querés un monólogo perfecto?”

Ausente con aviso

Y si hablamos de la conducción, se extrañó, cómo no, a Ricky Gervais, quien condujo las ceremonias en los años 2010, 2011, 2012, 2016 y 2020. El comediante ni siquiera fue al Beverly Hilton, y eso que estaba nominado -y ganó- en uno de los dos nuevos rubros, el de mejor Stand Up.

Amanda Seyfried en los Golden Globes 2024. (AP)

Los perdedores

Barbie llegó a la ceremonia no solo como la más nominada, sino que tenía 9 candidaturas. Se quedó con dos premios, uno, en el recién estrenado rubro Logro cinematográfico y de taquilla en películas, y mejor canción, por una de las tres que tenía nominada, la que compusieron Billie Eilish y su hermano Finneas.

Julianne Moore en los Golden Globes 2024. (AP)

Peor le fue a Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, que solo ganó mejor actriz protagónica para Lily Gladstone. Scorsese optaba a mejor película dramática, dirección y guion, y estaban nominados Leo DiCaprio y Robert De Niro.

Y mucho peor aún le fue a Maestro, de y con Bradley Cooper, que nominada en 4 categorías (película dramática, dirección y actores protagónicos, para Cooper y Carey Mulligan) no ganó ninguna estatuilla.

Meryl Streep en los Golden Globes 2024. (AP)

Los ganadores

Claramente Oppenheimer, de Christopher Nolan, que de 8 nominaciones se llevó 5 premios (película dramática, dirección, actor para Cillian Murphy, actor de reparto para Robert Downey Jr. y música). Y en televisión, Succession, The Bear y Beef fueron imbatibles, ganando premios en sus respectivos rubros principales -serie dramática, comedia y miniserie o telefilme-, más actores protagónicos.

Tom Kaulitz y Haidi Klum en los Golden Globes 2024. (AP)

Sorpresa y media

Que Barbie perdiera con Pobres criaturas como mejor comedia o musical no estaba en los planes de nadie, aunque en las apuestas el filme con Emma Stone iba segundo. Menos, que mejor guion -que también sonaba para Barbie, u Oppenheimer- fuera a Anatomía de una caída, que curiosamente no fue elegida por Francia para el Oscar al mejor filme internacional.

Todos daban como favorita en película de animación a Spider-Man: a través del Spider-Verse, pero terminó ganando la japonesa El niño y la garza, de Hayao Miyazaki (estrena este jueves en los cines de la Argentina). La película del director de El viaje de Chihiro no es precisamente para los más pequeños.

Taylor Swift llega a la 81a entrega de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Dónde ver las ganadoras (y perdedoras)

La gran ganadora de la noche, Oppenheimer, ya no está en los cines argentinos, y no hay fecha para su estreno en HBO Max. Barbie, que estrenó el mismo día que Oppenheimer, en julio, tampoco está en cines, pero sí en HBO Max.

Pobres criaturas estrena el jueves 18 en cines de la Argentina, Anatomía de una caída, el jujeves 25 de enero, The Holdovers, que ganó dos estatuillas, llega recién el 8 de febrero. Y Los asesinos de la luna tampoco está en cartel, pero llega esta semana a Apple TV+. A partir del viernes 12 de enero el filme de Martin Scorsese se puede ver por streaming.