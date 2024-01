Ganadores Globos de Oro 2024: Oppenheimer opacó a Barbie y Succession se llevó todo

“Oppenheimer”, de Christopher Nolan, arrasó en la 81ª ceremonia de los Globos de Oro este domingo en Beverly Hills, mientras que “Barbie”, la otra gran favorita de la noche y la película más taquillera del último año, se retiró con menos de lo esperado. En tanto, en televisión, el excelente final de “Succession” (HBO) arrasó en las ternas donde la serie era candidata.

La cinta que sigue la historia de J. Robert Oppenheimer, considerado el creador de la bomba atómica, se coronó con cinco estatuillas, incluida a mejor película de drama, en la gala que marca el puntapié inicial de la esperada temporada de premios de Hollywood que culmina con los Óscar en marzo.

Christopher Nolan y Emma Thomas, junto al equipo de "Oppenheimer" (AP)

”Una historia arrolladora sobre el dilema ético de las armas nucleares recauda mil millones de dólares... ¿les suena? No. A no ser y porque [el estudio] Universal apostó fuerte por Christopher Nolan para dirigirla”, dijo Robert Downey Jr. al recibir su Globo al mejor actor de reparto.

El irlandés Cillian Murphy sobresalió frente a contendientes como Leonardo DiCaprio (”Los asesinos de la luna”) y Bradley Cooper (”Maestro”) como mejor actor dramático por meterse en la piel del físico Oppenheimer, en tanto que Nolan se hizo con el codiciado galardón al mejor director dejando en el camino a Greta Gerwig (“Barbie”).

La directora Greta Gerwig y la actriz Margot Robbie, las mentes detrás del fenómeno "Barbie" (AP)

La producción de Gerwig, que transformó la adoración por una de las muñecas más famosas del mundo en una historia sobre empoderamiento femenino, llegó a la ceremonia a la cabeza con nueve nominaciones, de las que finalmente logró dos estatuillas.

Pero el filme protagonizado por Margot Robbie sólo se hizo con el Globo a la mejor canción, que fue para Billie Eilish y su hermano Finneas por “What I Was Made For?”, y con el nuevo premio al Mejor logro cinematográfico y de taquilla.

”Quiero dedicar este premio a todas las personas que se arreglaron y fueron al mejor lugar en la Tierra: las salas de cine”, dijo la también productora Robbie al recibir el galardón.

Apodadas como “Barbenheimer”, tras estrenarse codo a codo y hacerse con 2.400 millones de dólares en taquilla, las producciones sacudieron las salas de cine y pintaron de rosa y gris las redes sociales en todo el mundo.

La producción francesa “Anatomía de una caída” vivió una noche de oro al llevarse los Globos al mejor guion y mejor película de lengua no inglesa, dejando en el camino producciones como la española “La sociedad de la nieve”, basada en la tragedia de los Andes ocurrida en 1972.

”Mi pareja y yo pasamos nuestros días escribiendo juntos el guion de ‘Anatomía de una caída’ encerrados en nuestro apartamento y, raramente, nadie murió”, bromeó en su discurso una emocionada Justine Triet, directora de la cinta.

”Pobres criaturas”, la surreal crónica de la frankesteiniana Bella Baxter, dejó en el banquillo a “Barbie” al coronarse como la mejor película de comedia.

El equipo de "Pobres criaturas" en los Globos de Oro 2024 (AP)

Emma Stone, que se metió en la piel de Baxter, la heroína del director Yorgos Lanthimos, triunfó de paso como mejor actriz de comedia.

Otro momento emocionante de la noche fue la victoria de Lily Gladstone como mejor actriz dramática por su rol en “Los asesinos de la Luna”, de Martin Scorsese.

Lily Gladstone posa en la sala de prensa con el premio a la mejor actriz de una película de drama por "Killers of the Flower Moon" (Foto AP/Chris Pizzello)

Gladstone, de raíces indígenas, abrió su discurso en la lengua originaria de los blackfeet (piesnegros). “Este es un triunfo histórico, no me pertenece sólo a mí”, dijo después en inglés.

Por otro lado, Paul Giamatti y Da’Vine Joy Randolph triunfaron como mejor actor y mejor actriz de reparto, respectivamente, en la comedia “Los que se quedan”, ambientada en los años 1970 y que sigue a un cascarrabias profesor de historia que es obligado a quedarse en la escuela durante las vacaciones con un estudiante que no tiene a dónde ir.

Y en animación, “The Boy and the Heron”, del japonés Hayao Miyazaki, venció y le quitó el Globo de Oro a “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, la que era favorita según las encuestas.

En televisión, Ali Wong y Steven Yeun se llevaron los Globos para mejor actriz y actor en una miniserie por sus protagónicos en “Beef”, de Netflix, que también ganó el Globo de Oro a la mejor miniserie de televisión.

Steven Yeun y Ali Wong, protagonistas de "Beef" (AP)

El éxito “Succession” de HBO (cuatro premios) y “The Bear” de FX/Star+ (tres premios) se impusieron en las categorías dramáticas y de comedia, en ese orden.

El equipo de "Succession", la serie ganadora más festejada en los Globos de Oro 2024 (AP)

El equipo de la serie "The Bear / El oso" en los Globos de Oro 2024 (AP)

Globos de Oro, de regreso tras ser “cancelados”

La fiesta en torno a “Barbenheimer” fue por los nuevos organizadores de esta versión de los Globos de Oro que buscaban dejar en el pasado las acusaciones de racismo y corrupción que surgieron en 2021. El evento salió del aire en 2022 y varias estrellas se saltaron la edición del año pasado.

Desde entonces, el turbio grupo de periodistas basados en Los Ángeles que creó la premiación hace 80 años fue desmembrado y críticos internacionales entraron en la jugada para contribuir a la votación de esta edición.

Tres reinas en los Globos de Oro. ✨ pic.twitter.com/C95CGi5Mxl — Juan Roures (@JuanRoures) January 8, 2024

La ceremonia, que por décadas fue considerada una de las más rimbombantes fiestas de la ciudad de oro pero que fue opacada por recientes escándalos, cambió de dueños y pasó a manos de un grupo de inversionistas que esperaban este domingo pasar la página con una lujosa noche de brillos.

Las estrellas respondieron marcando presencia en una alfombra roja en la cual Margot Robbie sirvió otra dosis de “Barbiecore”, y figuras como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Reese Witherspoon, Taylor Swift, Dua Lipa, Jennifer Aniston, Keri Russell, Selena Gomez, Cillian Murphy y Bradley Cooper, entre otros, desfilaron atuendos impecables.

Margot Robbie llega a los globos de oro con el atuendo de Barbie Superstar pic.twitter.com/f6rrohWq9p — Indie 505 (@Indie5051) January 8, 2024

Seguí leyendo: