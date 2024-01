Video: se hace viral la broma de 2020 de Ricky Gervais contra Hollywood por su complicidad con Jeffrey Epstein

Luego de que la Justicia de Estados Unidos divulgara cerca de 1.000 páginas de testimonios relacionados con el financista Jeffrey Epstein, quien enfrentaba acusaciones por armar una red de tráfico de personas y abuso sexual antes de su muerte en 2019, ha resurgido en redes sociales uno de los monólogos más sarcásticos pronunciados por Ricky Gervais durante la edición 2020 de los Globos de Oro.

El comediante británico, conocido por sus discursos punzantes en la entrega de premios, apuntó directamente al caso Epstein durante su intervención. Gervais señaló a los presentes en la audiencia, que incluía a destacados productores de la industria del entretenimiento, haciendo referencia a su temor por las investigaciones de Ronan Farrow, periodista estadounidense conocido por su trabajo en denuncias de abuso sexual, especialmente en el caso de Harvey Weinstein.

Ricky Gervais en la discurso de apertura de los Globo de Oro 2020

En un tono cáustico, Gervais abordó temas sensibles, como las acusaciones de pedofilia en la industria cinematográfica. “Fue un gran año para las películas de pedofilia: Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, The Two Popes (risas). Cállense. No me importa”, expresó el comediante.

El humorista británico también tocó el tema de Jeffrey Epstein, burlándose de la teoría de conspiración sobre su muerte. “La serie se trata de un hombre que se quiere suicidar porque su esposa muere de cáncer, y es aún más divertido que eso. Spoiler: la segunda temporada está en camino, así que obviamente no se suicidó como Jeffrey Epstein”, ironizó Gervais, generando risas en la audiencia.

Además, el comediante no dejó fuera de su ácido monólogo al actor Leonardo DiCaprio, haciendo alusión a la considerable diferencia de edad entre él y sus novias. Incluso mencionó al príncipe Andrew de Inglaterra, también vinculado al caso Epstein.

El resurgimiento del video se produce en medio del impacto causado por la revelación de los testimonios y la atención renovada sobre el caso Epstein, manteniendo a Gervais en el centro de la conversación en redes sociales.

