Polémico video: cantante suplica que escuchen su música porque se “moriría” si tiene que trabajar de 9 a 17

La cantante estadounidense de 20 años, Zoe Wynns, se volvió viral en las redes sociales después de compartir un video en TikTok en el que expresaba su deseo de que la gente escuchara su música, alegando que se sentiría miserable trabajando en un empleo regular de 9 a 17.

En el video, Zoe Wynns manifestó su aprehensión ante la idea de dedicarse a un trabajo convencional de ocho horas al día, afirmando: “Empiezo a llorar si tengo como tres tareas no creativas que hacer en un día y no me imagino trabajando ocho horas al día de algo que realmente no amo por el resto de mi vida... no hay otra opción”.

Según Zoe, su teoria surge de una cita que escuchó en un programa de TV donde “decía que la gente como nosotros no puede vivir una vida normal. Si lo intentamos, nos mata” asegura la angustiada cantante.

"Creo que fui creada para crear" asegura Zoe en el posteo

Las palabras de la joven generaron un intenso debate en las redes sociales, con comentarios variados por parte de los usuarios de TikTok. Algunos cuestionaron su perspectiva, señalando que es parte de la vida y que todos deben enfrentar responsabilidades, mientras que otros expresaron comprensión y apoyo hacia sus deseos creativos.

Entre los comentarios críticos se encontraron frases como: “Oh, bueno, así es la vida, ¿Qué vas a hacer, vivir de tus padres por el resto de tu vida?”, “Eres débil, total y absolutamente”, y “Necesitas empezar a vivir en el mundo real”. Sin embargo, algunos usuarios también se mostraron más comprensivos, reconociendo la importancia de perseguir pasiones y encontrar un equilibrio en la vida laboral.

La publicación de Zoe alcanzó mas de 70 mil reproducciones y miles de respuestas. En el clip que se propagó rápidamente por las redes sociales, Wynns expresó su incapacidad para realizar tareas no creativas que no le estimulan lo suficiente durante largas horas. Afirmó que su carrera musical es su única opción y que debe funcionar a toda costa.

