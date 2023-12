Las mejores del año: “Barbie” y “Oppenheimer” lideran las nominaciones de los Globos de Oro

En la reciente lista de nominaciones para los premios Globos de Oro, las películas “Barbie” y “Oppenheimer” destacan al encabezar la competencia, seguidas de cerca por “La sociedad de la nieve”.

La película “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig y basada en la icónica muñeca de plástico, lidera con nueve nominaciones, incluyendo mejor comedia, y reconocimientos para sus estrellas Margot Robbie y Ryan Gosling.

Además, la película más taquillera de este año -con una recaudación de más de 1.400 millones de dólares a nivel mundial-, obtuvo tres nominaciones por la mejor canción, y para Gerwig por guión y dirección.

Las mejores del año: “Barbie” y “Oppenheimer” lideran nominaciones a los Globos de Oro

Por su parte, “Oppenheimer”, el drama dirigido por Christopher Nolan sobre el inventor de la bomba atómica, sigue con ocho nominaciones, incluyendo mejor drama y mejor director. Los principales integrantes del elenco, entre ellos Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr, también recibieron nominaciones.

Las dos películas, denominadas en conjunto por la crítica y los fans como “Barbenheimer” luego de estrenos coincidentes en fecha en cines, dominaron la taquilla este año y ahora tienen un fuerte comienzo en la temporada de premios cinematográficos de Hollywood, que termina con los Óscar en marzo.

Siguieron en la votación a los Globos “Asesinos de la Luna” (“Killers of the Flower Moon”), de Martin Scorsese con actuación de Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, con siete nominaciones, al igual que “Pobres Criaturas” (“Poor Things”), del director griego Yorgos Lanthimos. Debajo, con cinco, se ubicó “Vidas Pasadas (”Past Lives” ), de la surcoreana Celine Song.

Otro destaque fue para la nominación a mejor película de habla no inglesa para “La sociedad de la nieve”, del director español Juan Antonio Bayona y producida por Netflix en base al libro del uruguayo Pablo Vierci.

Entre las sorpresas, Pedro Pascal, chileno-estadounidense, recibió una nominación como mejor actor en serie dramática por “The last of us” (El último de nosotros).

