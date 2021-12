Spider-man se convierte en la primera película post pandemia en conseguir un billón de dólares

No hay forma de que fuera de otra manera, Spider-man: No way home se convirtió en la cinta más exitosa en taquilla post pandemia. La película de Marvel superó los mil millones de dólares recaudados en la taquilla mundial.

La cinta nos dio el mejor regalo de navidad, no sólo por lo que permitió vivir, sino por esta sorpresa que lo posiciona primera en la lista de películas más exitosas del año.

La exitosa historia de los cómics de Sony eclipsó ese hito en casi un récord de 12 días, empatando con “Star Wars: El despertar de la fuerza” de 2015 como la tercera película más rápida en alcanzar el punto de referencia de los mil millones de dólares.

En la historia de Marvel, solo “Avengers: Infinity War” de 2018 y “Avengers: Endgame” de 2019 fueron más rápidos, rompiendo la codiciada cuenta en 11 y cinco días, respectivamente.

En su país de origen, la cinta lleva el total de diez días con una enorme cantidad de dinero recaudada. $467 millones de dólares en la taquilla nacional, sumando más del doble de la siguiente película más taquillera del año, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” de Disney y Marvel, que recaudó la enorme cantidad de $224 millones de dólares a nivel nacional.

En la taquilla internacional, “Spider-Man: No Way Home” agregó $ 121.4 millones durante el fin de semana y ha ganado $ 587 millones hasta la fecha, aumentando sus ingresos globales a $ 1.050 millones.

La cinta de Marvel se coloca en el tercer puesto en recaudar este monto en 12 días, detrás de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Además, Spider-man logró superar a varias de las películas del momento. Entre ellas Sing 2, The Matrix Resurrections y The King’s Man, de las cuales las dos últimas no tuvieron un enorme éxito en taquilla, sino más bien un lanzamiento un tanto mediocre.

A nivel internacional, la última entrada de “Matrix” ha generado 47 millones de dólares hasta ahora, lo que eleva su botín global a 69,8 millones de dólares.Por su parte, la precuela de la franquicia de acción “The Kingsman” no ocupó mucho terreno. La comedia de espías, a menudo retrasada, protagonizada por Ralph Fiennes, atrapó solo $ 6,9 millones de siete mercados internacionales para un recuento global de $ 16,9 millones.