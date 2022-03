Prohíben a Kanye West cantar en los Grammy por “su comportamiento en línea”

Después de haber recibido cinco nominaciones para los Grammy, se dio a conocer la noticia de que Kanye West no podría actuar en la ceremonia.

La gala, que se llevará a cabo el próximo 3 de abril, iba a tener a Kanye, también conocido como Ye, como uno de sus shows principales, junto a Billie Eilish, BTS, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Jack Harlow, Brothers Osborne, entre otros.

Sin embargo, este fin de semana se dio a conocer la decisión de los organizadores del evento, quienes anunciaron que le prohíben participar de los premios que tendrán lugar en Las Vegas.

West viene teniendo comportamientos extraños desde que comenzó el proceso de divorcio con su ex esposa, Kim Kardashian.

Fue el representante de Kanye quien confirmó la noticia a la revista People. Según trascendió, el equipo del músico recibió un llamado telefónico el día viernes anunciándoles que lamentablemente lo habían retirado de la entrega debido a su comportamiento en las redes sociales.

“Nuestras fuentes dicen que el equipo de Kanye no está sorprendido por la decisión”, publicaron en el sitio Blast. “Esto está confirmado”, sostuvo el manager.

La cuenta de Kanye West fue suspendida

El viernes, Meta, la compañía encargada de Instagram, informó que la cuenta del rapero iba a ser suspendida por un lapso de 24 horas debido a “mensajes racistas” en los que hacía referencia a Trevor Noah.

Se trata de un presentador de televisión, quien dio detalles de su divorcio con Kim Kardashian y de su actual novio, el comediante de SNL, Pete Davidson.

Un vocero de Meta dijo que la compañía puede tomar más medidas contra West en el caso de que vuelva a violar las reglas de la plataforma. Según se conoció, West hizo referencia al mencionado Noah empleando un insulto que refiere a una persona negra que rechaza su origen. Sin embargo, luego sus publicaciones fueron eliminadas.

Kanye West y Kim Kardashian estuvieron casados por ocho años, hasta que se divorciaron a principios de 2022.

A pesar de la agresión, el presentador de televisión respondió haciendo las pases: “Sos una parte de mi vida, Ye. Por eso me rompe el corazón verte así. No me importa si apoyás a Trump (…) Sin embargo, me importa cuando te veo en un camino peligroso y doloroso”, dijo.

“Nunca olviden que el truco más grande que los racistas usaron con los negros fue enseñarnos a despojarnos de nuestra negritud (…) engañarnos para que nos dividamos”, agregó Noah.