Tremenda confesión de Billie Eilish: se hizo adicta a la pornografía a los 11 años

La cantante y ganadora del Grammy, Billie Eilish, sorprendió a sus fanáticos al reconocer su adicción a la pornografía desde los 11 años de edad.

La joven aseguró que ver contenido para adultos le provocó pesadillas a lo largo de su vida y la arruinó psicológicamente cuando comenzó a salir.

Billie Eilish propaga su influjo por Spotify. (AP)

Eilish, quien cumplirá 20 años en estos días fue entrevistada por en el programa “The Howard Stern Show” y confesó: “Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años”, reconoció la cantante de “Bad Guy”, y comentó que consumir ese tipo de contenidos la ayudaba a sentirse “cool”.

“Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”, dijo reconociendo haber padecido de pesadillas y muchas noches sin dormir por el contenido violento y abusivo que veía.

Una de sus canciones, “Male Fantasy” del disco “Happier Than Ever”, relata una vivencia sobre estar sola en casa y distraerse con pornografía.

“Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, aseguró la joven,.

Para finalizar, la cantante dijo que por su fama no le es fácil conocer gente y mucho menos concretar una cita: “Es realmente difícil conocer gente cuando, ya sabes, la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su liga”, le dijo Eilish a Stern.