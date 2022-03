Películas y series: los mejores estrenos que HBO Max prepara para este 2022

HBO Max tuvo un 2021 repleto de aciertos. Con el éxito de Euphoria, el increíble drama criminal Mare of Eastown o el anuncio de una nueva serie sobre Game of Thrones, la plataforma de streaming ha prometido un 2022 de puros éxitos y ahora podemos comenzar a confirmarlo.

La plataforma dio a conocer las nuevas historias y personajes que llegarán en los próximos meses, prometiendo mantenerse a la altura de las expectativas de sus fanáticos. Fue mediante un evento virtual donde HBO reveló sus tanques para estos primeros meses.

Países como Colombia, México, Brasil y Argentina se posicionan entre los que más apostaron a la diversidad a la hora de llevar adelante sus propuestas.

Con casi 74 millones de suscriptores a nivel mundial, HBO se convirtió en una digna competencia para otras plataformas, mientras que la calidad de sus producciones continúa batiendo las expectativas de sus espectadores.

Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore.

La plataforma propuso como uno de sus máximos atractivos el estreno de sus películas en la plataforma 45 días después de haberse proyectado en los cines, algo que pone en agenda películas de lo más recientes.

Para los próximos meses, HBO tiene una extensa lista de películas y series para adultos y niños, así como documentales y realities de diferentes países de Latinoamérica y del mundo.

Los tanques de la plataforma

En la extensa lista que la plataforma dio a conocer, algunos nombres resonaron fervientemente entre los demás. Títulos como The Batman (aún en cines) y la serie DMZ, con Rosario Dawson y Benjamin Bratt al frente de un elenco multirracial expuesto en un futuro distópico a una guerra civil que golpea a Estados Unidos y convertirá a Manhattan en una zona desmilitarizada. Además, DC suma las nuevas temporadas de Batwoman, Superman and Lois y Doom Patrol.

Tras el éxito que reunió al elenco de Harry Potter, llega otra de las historias de la franquicia. Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore se suma al extenso catálogo de HBO Max.

También se podrán disfrutar películas de Marvel como la exitosa tercera entrega del hombre araña con la llegada de Spider-man: No Way Home y la segunda entrega de Venom: Carnage Liberado.

Magic Mike: Last Dance.

En cuanto a producciones de alto nivel y sumamente esperadas por los fanáticos cinéfilos, se suma la quinta entrega de la franquicia de horror distópica The Forever Purge, la novena cinta de la exitosa franquicia Rápidos y Furiosos y el reboot de la franquicia de Resident Evil: Bienvenidos a Racoon City.

Otro de los esperados estrenos para este año es House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que revela los detalles detrás de la familia Targaryen, la más antigua de todas las dinastías de la historia.

Las joyas argentinas

Latinoamérica continúa creciendo a nivel mundial colándose entre las grandes producciones y sumando más contenidos a la plataforma. Desde Argentina se suman grandes producciones en materia de filmes como Ecos de un crimen, el éxito de Diego Peretti y Julieta Cardinali que ya está disponible.

También llega Los conspiradores, el filme protagonizado por el talentoso Guillermo Francella que recién comenzará su rodaje este lunes. La historia gira alrededor de un experimentado piloto comercial próximo a retirarse que para evitar ser castigado por una falta laboral grave acepta colaborar con los servicios de inteligencia en una misión que pondrá en riesgo su propia vida. La cinta está dirigida por Martino Zaidelis y escrito por Emanuel Diez.

La serie sobre el caso de María Marta García Belsunce.

Otro de los tanques se posiciona en Un crimen argentino, el thriller de investigación criminal y político basado en un hecho real de la Dictadura Militar: la desaparición de un hombre de negocios en Rosario a principios de los ‘80.

En materia de series, nuestro país presenta algunas joyas que continúan con los éxitos de la plataforma. Una de las más destacadas es la tercera temporada de El jardín de bronce, la emblemática historia contada por Joaquín Furriel; y la segunda temporada de Días de gallos, la serie que promete lo mejor del freestyle con Ángela Torres, Ecko, y Tomás Wicz, a la que se sumará Stefi Roitman.

El jardín de bronce.

Otros contenidos nuevos se suman desde Argentina. Entre los más destacados se encuentra Té para seis, una comedia romántica en la que el poliamor cambiará totalmente la perspectiva de los personajes protagonizada por Nicolás Furtado y Delfina Cháves.

Además, llegará una nueva producción sobre el caso de María Marta García Belsunce, quien fue encontrada muerta en el baño de su casa. La serie cuenta con el protagonismo de Laura Novoa, Jorge Marrale, Carlos Belloso y Mike Amigorena, entre otros.

Otros esperados estrenos

México es uno de los países que pisa fuerte en esta lista de producciones para 2022. Desde la película Viajeros y Las Bravas F.C, hasta la comedia Amsterdam en donde convergen dos millenias, un perro y las diversas costumbres de las calles mexicanas.

Ecos de un crimen.

También desde México llegará el remake de El padre de la novia, con la presencia de Diego Boneta, Andy García y Gloria Estefan en el amplio elenco.

Entre los estrenos directos de la plataforma se suman, además, Rise, la quinta entrega de la serie Evil Dead, creada por Sam Raimi, y la tercera y última de Magic Mike, Last Dance, con la vuelta de Channing Tatum.

Spider-man: No Way Home.

También se estrenará desde Brasil Procura-se, basado en el libro homónimo de la autora Carina Rissi, y Vale dos esquecidos, una serie de misterio con elementos sobrenaturales que sigue a un grupo de jóvenes que se pierden en un sendero y acaban en un pueblo que escondido bajo una eterna niebla.

Regresa Pico da neblina con su segunda temporada y para los fanáticos de la ficción, llega O Beijo adolescente, basada en la adaptación del cómic del renombrado creador de historietas Rafael Coutinho.