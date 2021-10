“Venom 2 Carnage Liberado” estrena hoy en Argentina, después de haber marcado récord de taquilla en Estados Unidos

El universo de Marvel continúa expandiéndose con “Venom 2: Let There Be Carnage” (“Venom 2 Carnage liberado”), que llega hoy a las salas argentinas después de arrasar los últimos días en Estados Unidos.

“Venom 2″ superó las expectativas al recaudar 90,1 millones de dólares en las salas de ese país y Canadá, convirtiéndose así en el mejor estreno desde la reapertura de los cines. Algunos especulan incluso que esta película es la que marca, finalmente, una asistencia similar a los primeros meses del año pasado.

Tom Hardy vuelve a la pantalla grande como el protector letal Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel. Dirigida por Andy Serkis, la película también está protagonizada por Michelle Williams, Naomie Harris y presenta a Woody Harrelson en el papel del villano Cletus Kasady/Carnage.

A pesar de que el tanque debutó con el doble de taquillera de la que se esperaba, y de que incluso superó el estreno del 2018, ha dividido la opinión de especialistas y fanáticos. Hay muchos efectos especiales y peleas memorables, claro. Pero curiosamente fue el tono humorístico del filme, uno de sus elementos más característicos, lo que no convenció a todos por igual.

“¡Qué desperdicio para un gran elenco!”, disparó el crítico Andy Klein para Film Week. Y Kevin A. Ranson, para el popular portal MovieCrypt.com, precisó: “No pierde el tiempo con escenas de escapes, showdowns y ‘bromances’. Entrega exactamente lo que estableció la escena post créditos de la película anterior. Y eso a veces puede ser exactamente lo necesario”.

Sea como fuere, Sony está contenta con este inesperado debut. Sólo “Joker”, en 2019 (con una cifra un “poco” más elevada: 96,2 millones de dólares), tuvo un estreno tan exitoso en un mes de octubre.

Decíamos Sony porque, pese a que el personaje de Venom proviene del universo de Marvel, esta secuela está separada de él, por lo que no fue producida por Disney, quien - por otra parte- ya presentó “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” y “Black Widow” este mismo año: dos películas taquilleras, pero no tanto como ésta.

Quizás el hecho de no ser una película de Disney haya contribuido a que las masas llenen los cines del Norte. Recordemos que los últimos estrenos de la compañía del ratoncito fueron híbridos: se proyectaron en salas y se vieron (con algunos días de diferencia y alguna tarifa extra) en su plataforma, Disney Plus. Muchos fanáticos optaron directamente por verla desde sus casas.

Más estrenos

A las marquesinas se suma “Los locos Addams 2″, película de animación dirigida por Greg Tiernan. En esta nueva entrega veremos a Morticia y a Homero angustiados porque sus hijos están creciendo, no quieren ir a comidas familiares y están totalmente consumidos por “la edad de los gritos”. Para recuperar su vínculo familiar, deciden meter a Merlina, Pericles, al Tío Lucas y al resto de la familia en su carroza embrujada y emprender un viaje en carretera para tener unas últimas y miserables vacaciones familiares. Su aventura, a través de los Estados Unidos, los sacará de su rutina y les traerá divertidos encuentros con el icónico Tío Cosa, así como con muchos nuevos excéntricos personajes.