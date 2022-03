“El hotel de los famosos”: Pampita habla del reality show que estrena hoy en El Trece

El reality show “El hotel de los famosos” debuta en Eltrece hoy lunes, con la conducción de Carolina “Pampita” Ardohain y “El chino” Leunis. Además, contará con la participación de 16 personalidades de los medios, que estarán encerradas en un amplio predio hotelero sin contacto con el exterior para competir por 10 millones de pesos.

El programa tendrá entre sus participantes a la modelo Silvina Luna; el animador Pato Galván; los cantantes Leo García, Lissa Vera y Militta Bora; los actores Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez y Sabrina Carballo; los periodistas Walter Queijeiro y Majo Martino; las bailarinas Melody Luz y la panameña Kate Rodríguez; el locutor Martín Salwe; la asesora de imagen Matilda Blanco; el exfutbolista Maximiliano “Chanchi” Estévez y el mediático Alex Caniggia.

Se emitirá de lunes a jueves en el prime time (22.15) y los viernes habrá un programa de debate a cargo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, recientemente incorporados a Eltrece.

“Es un programa que nunca se hizo en Argentina: a diferencia de otros formatos en que hay competidores, van a jugar para ver en qué posición están, ser huésped o staff”, resaltó Pampita en una rueda de prensa a la que asistió Télam y en la que se presentó el programa.

Los contendientes estarán acompañados por los profesionales a cargo del manejo del complejo: el chef Christian Petersen; el periodista Juan Miceli, en su nuevo rol como paisajista a cargo de la jardinería; el gerente del hotel, Gabriel Oliveri, y el dramaturgo José María Muscari, que tendrá un rol de “coach de convivencia”.

El reality estará a cargo de Boxfish, la productora encabezada por Diego Guebel que también realiza “Masterchef Celebrity” por Telefe, y consistirá en 16 semanas de convivencia y competencia entre los participantes, con una eliminación semanal.

Acompañada por Leunis, Petersen, Miceli, Oliveri y Muscari, la modelo y conductora agregó que “todos los días hay desafíos para ganar comodidades dentro del hotel” y ejemplificó que los famosos que participarán “irán jugando día a día y hay beneficios como ganarse un masaje o ir a la pileta todo el día, aunque les toque ser staff”.

Los participantes permanecerán aislados en un hotel en Cañuelas, especialmente diseñado para el show con todas las comodidades pero sin empleados, por lo que los competidores deberán trabajar al asumir roles rotativos.

Al inicio de cada semana, habrá equipos para que se enfrentan en un desafío que definirá quiénes son huéspedes y staff hasta el final de ese período.

“Cuando vi las fotos dije: qué lindo. Pero cuando llegué no lo podía creer. Nunca vi algo así en la televisión argentina. Un reality con semejante montaje de juegos gigantes por todos lados. ¿Cómo no voy a querer conducirlo?”, comentó Pampita en diálogo con diario Clarín, destacando el nivel de producción.

“Me duermo y me despierto pensando en esto, no lo puedo evitar. Fue fácil tirarse a la pileta así. Porque me llamó Diego Guebel, que me conoce hace más de 20 años, cuando hicimos ‘El rayo’. Y ahora nos encontramos en otra etapa. La vida da muchas vueltas”, admitió.

Como en su casa, pero a una hora y media de distancia en autopista, la conductora y empresaria se subirá cada mañana a una combi que la buscará a las 6.30 hs y hará de su trabajo un hogar. Lo hizo en los camarines de La Academia -cuando se reincorporó a días de dar a luz a su beba- y ahora en una equipada cabaña en Cañuelas que acondicionó a gusto.

“Ya es como mi segundo hogar -dijo-. Me traje todo lo que Ana necesitaba porque vamos a estar mucho tiempo. Ella me acompaña a todos lados y es muy compañera. Además, estamos con mi sobrina, Brisa, que vino de La Pampa para ayudarme todo este tiempo con ella. Eso hay que dejarlo marchando bien porque sino, no funciona”.

-¿Con eso no cedés?

-Depende el momento. No es que nunca se puede transar. Mi familia es mi prioridad absoluta, pero a veces te podés acomodar. A veces son períodos más cortos y hago un esfuerzo un mes. Acá son cuatro meses, así que organizamos todo para que no me afecte en casa. No podría venir acá con la cabeza tranquila y dedicarle todo sino. Pero los horarios fueron muy cómodos para que en el día a día, en mi casa ni siquiera se perciba que no estoy. Voy a llegar todos los días a comer con mis hijos, a acostarlos, a ver qué hicieron en el día en el colegio.

-¿Sos muy estructurada?

-Muy. Porque si no, no funciona. En realidad no creo que yo sea estructurada tampoco. No está en mi esencia, pero tuve que aprender a serlo para que no haya falencias ni en un lado ni en el otro. Hay algunas cosas que para mí con los chicos tienen que estar. Para que tengan un horario y duerman tantas horas. Que tengan una rutina que les dé paz, tranquilidad y los contenga.

-No es la primera vez que te toca liderar un equipo de trabajo en televisión. ¿Te gusta ser anfitriona?

-Sí, en mi casa soy muy anfitriona. El que viene sabe que lo voy a agasajar, lo voy a cuidar, lo voy a mimar. Y en este reality va a pasar un poco eso también con los participantes, ese va a ser mi rol y voy a estar a disposición para todos. Además, me gusta mucho trabajar en equipo y que cada uno se pueda lucir, brillar, que nos potenciemos. Siempre priorizo estar en buenas manos.

-Cuando llevaste “Pampita Online” a Telefe, se te analizaba con lupa y criticaba mucho. ¿Sentís que pagaste derecho piso?

-Creo que la tele es así. “Pampita Online”, que amo hacer y ojalá pueda volver a mitad de año, tiene un formato específico con una entrevista que es el corazón del programa. Y cuando estuvimos en Telefe perdimos nuestra esencia con el minuto a minuto. Tal vez el invitado no rendía y se lo sacaba rápido. Y en un canal más relajado no tengo esa presión, eso de que no se le respete el tiempo al invitado.