Los Enanitos Verdes celebran sus 40 años: “Se dice fácil, pero se hace difícil”

Corria el año ‘80 cuando este trío, en aquel entonces junto a Daniel Piccolo, daba su primer concierto. Felipe Staiti recuerda que fue en el Cine Selectro. “Esto es resignificar ese momento, empezamos y no paramos”, dice mientras conversamos respecto a esta nueva etapa de la banda.

Los Enanitos Verdes son toda una leyenda. Probablemente, considerada una de las bandas más importantes de la escena local y nacional. Su ritmo, sus canciones, su esencia recorre las venas de los mendocinos y de cada amante del rock.

Hoy, este trío celebra 40 años desde aquella noche hace ya tanto tiempo. “Produce alguna dicotomía porque se dice fácil 40 años, pero son 40 años, es mucho…”, dice su guitarrista. “Yo creo que como todo ha sido paulatino, escalón por escalón. Cuando querés acordar, tenés todos los escalones atrás”.

Felipe rememora una larga carrera, que paso a paso fue colocándolos en el podio de las legendarias bandas de rock que sembraron el género en los años ‘80 y que, hasta el día de hoy, se mantienen en vigencia.

“No fue de un día para el otro. No te das cuenta, pero las cosas van pasando. Y como un día estábamos tocando en Carmina Burana, al otro estamos tocando en el Radio City de Nueva York”, dice. “Contado con palabras uno puede pensar que fue suerte, pero la suerte hay que buscarla y trabajarla, y en ese lapso pasamos por tantas cosas. No fue que un día era rubio y amanecí morocho, me fui amorochando”, dice entre risas.

Con un humor característico del guitarrista, los recuerdos de aquellos años van aflorando. Ahora, después de haber postergado la celebración debido a la pandemia (ya que los 40 años se cumplieron en 2020), Felipe Staiti, Marciano Cantero y Jota Morelli se preparan para dar una fiesta digna en la Bodega Monteviejo.

La banda de Felipe Staiti, Marciano Cantero y Jota Morelli recorrerá su discografía en un show único y conmemorativo a un extenso camino recorrido.

El camino recorrido fue largo, “tan lentamente” dice él. Pero insiste en que el éxito fue parte del trabajo, la paciencia y la perseverancia. “Vos sabes lo que te ha costado y de repente te resulta natural estar donde estás porque le venís poniendo todo. Se dice fácil, pero se hace difícil. Es ‘cuánto he logrado’, pero también hay marcas que no se ven”.

Cuarenta años después, la música sigue siendo parte de su pasión más grande. Y así lo demuestran con sus próximos proyectos. Los Enanitos comenzarán su gira por México y Estados Unidos durante junio, luego de iniciar su rueda de recitales en su provincia natal, extendiéndose por algunos meses.

Sin pensar demasiado en proyecciones, Felipe insiste en que, sobre todo, “queremos hacer un festejo de todo lo que ha sido y abrirnos a lo que vendrá”.

Su regreso al escenario en el Winerock

Las montañas, el vino y el rock, unidos para celebrar una noche completamente única. La décima edición del Winerock ya comienza a palpitarse, y no se trata de una velada cualquiera.

Los protagonistas de esta edición no sólo celebran su regreso a los escenarios, sino que lo hacen conmemorando su larga trayectoria como banda. Los Enanitos Verdes darán un show único el próximo fin de semana celebrando una larga trayectoria de éxitos y reconocimiento, que los posicionan como una de las bandas más emblemáticas del rock argentino.

Canciones como Lamento, La muralla, Luz de día, son canciones que no pueden faltar en su show. “En algún punto uno se convierte en un karaoke viviente”, dice entre risas Staiti.

El músico se mostraba realmente entusiasmado de regresar al ruedo de los shows, después de una pandemia que, según su propia experiencia, fue enriquecedora.

La banda estará acompañada en el escenario por Pasado Verde y Catalina Seguro, quienes darán apertura al show para después darle el paso a la legendaria banda.

Comenzaron en el año '80 y llevan 17 discos producidos.

“Personalmente pienso que todo se sostiene en lo que viene y no en lo que fue”, resalta el artista sobre las bandas que acompañarán su recital.

“En algún punto, sobre sus hombros recae continuar con la música y poner a Mendoza en algún lugar y lo que va a pasar. Son artistas que respeto mucho, les deseo lo mejor y creo que el futuro está en ellos por lo que, ¿qué mejor que apoyarlos?”

Además, Felipe resalta que, en su extensa carrera, han buscado apoyar a los artistas locales por sobre lo demás. “En cuanto podemos hacerlo, hemos sido abierto para promover la escena, es sobre esas bandas en donde va a recaer el futuro”.

El mismo 26 de marzo también tendrá lugar Plus + Arte, acontecimiento cultural interdiscursivo que vincula Artes & Psicoanálisis. El programa propone diferentes actividades relacionadas al arte: desde muestras y obras, hasta una biblioteca móvil y piezas audiovisuales.

Por otra parte, y en cuando al repertorio, el guitarrista adelanta: “Estamos trayendo muchas canciones que en algún punto debemos reaprender, después de 17 discos grabados y tantas aventuras. Y tampoco quiero, personalmente, que sea un quiebre sino más bien parte de esa línea recta que ha sido nuestra carrera”.

Y agrega: “Nosotros también necesitamos renovarnos, entonces estamos buscando reversionar algunos temas y poner algunas canciones en el repertorio que desde hace tiempo no tocábamos. Estamos en ese proceso, están buenísimos los ensayos porque nos encontramos con muchas cosas y resignificamos las canciones después de mucho tiempo”.

La cita está programada para el próximo sábado 25 de marzo a partir de las 12 en la Bodega Monteviejo.

- ¿Cómo viven la experiencia de presentarse en el Winerock en una edición especial como su décimo aniversario?

Justo se van a hacer dos años que no tocábamos, el último show fue en el estacionamiento de la fábrica de Fender en California y después vino la pandemia. Es muy auspicioso porque es relanzarse desde los orígenes y qué mejor que hacerlo en un lugar como la Bodega Monteviejo, donde el telón de fondo es la montaña, la bebida es el vino y las canciones son el nexo.

- Después parten de gira para México y Estados Unidos…

Si, y arrancar la gira desde Mendoza es como un talismán de la suerte. Por supuesto teniendo todo en sintonía, estamos preparando lo que vamos a hacer el resto del año y este festejo de 40 años que tuvimos que postergar, lanzarlo desde acá, es fantástico.

- ¿Cómo se llevaron con el aislamiento?

En un punto necesitábamos parar porque venimos de muchos años de tocar, salir de gira, grabar. Teníamos que parar en algún momento, pero no lo encontrábamos, la pandemia vino a decirnos stop y en algún punto estuvo bien. Nos dio ese ‘descanso’ para salir un poco de la rutina de salir de gira y todo eso. Aprovechamos el tiempo, yo personalmente nunca dejé de dedicarle tiempo a la música, a los vinos, no dejé de viajar tampoco porque estuve en Italia con nuestro proyecto de vino, seguí tocando y componiendo. La pasé mal en la falta de libertad, pero me dio un tiempo que no tenía y que pude capitalizarlo.

- Hablando de vinos, ¿qué relación tiene ustedes con esta joya mendocina, además de sumarse a un evento dedicado puramente a él?

Obviamente somos de Mendoza y nuestra relación con el vino ha sido desde niño, desde la mesa familiar, la bebida como un símbolo de unión. Y el otro día cuando hablamos de presentarnos en el Winerock nos acordamos de una vez que tocamos en San Rafael en el ‘82 o por ahí, estábamos en Valle Grande en un asado y de repente un flaco apareció con vino en un balde [cuenta entre risas]. Dios y sus caminos insospechados nos pone 40 años después en una bodega con vino embotellado.

- Además, vos participaste de la Vendimia. ¿Cómo estuvo esa experiencia?

El Anfiteatro es obviamente un lugar impresionante y fue un flash en algún punto, sólo toque un tema. Pero fue una alegría volver a la Vendimia. La primera vez que actuamos fue en el ‘88 y creo que fuimos la primera banda de rock que participó. A lo largo de los años hemos participado, también lo he hecho solo. Siempre es fantástico, es como encontrarse con un viejo amor y que todo siga intacto.

- ¿Tienen alguna sorpresa para el show?

Hicimos un vino conmemorativo de los 40 años que estaremos tomando el día del evento y es ponerle la frutilla al postre, el balde a la botella.