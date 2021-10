Felipe Staiti presenta sus canciones en formato trío

La pandemia lo devolvió a Mendoza por un largo tiempo. Sin giras y viajes en el calendario, Felipe Staiti hizo pie en su casa y aprovechó para ponerse al día con algunos proyectos guardados y darle tiempo al vino y como siempre la música.

Compartir con amigos y colegas ya es costumbre para el músico y guitarrista de Los Enanitos Verdes. Luego de actuar en el regreso de la banda Salsa Blanca, esta noche presentará parte de sus nuevas canciones, en Cerveza Patagonia del Mendoza Plaza Shopping.

En formato trío junto a su hijo Juan Pablo y el baterista Didier Turello propone un show que va de lo acústico a lo enchufado, para recorrer sus dos EP “Canciones Inmunes”, trabajo que editó entre el 2020 y este año, donde recopila temas de su autoría interpretados por él.

“Me puse al día con las canciones que tenía guardadas. Eran canciones que tenía compuestas y las terminé de grabar bien. Me encontré con algunos tesoros que eran atemporales en algún punto, porque pareciera que las escribí ahora y tienen 20 años. Lo que hice fue grabarlas bien, el bajo, la batería, las guitarras dejé las originales, le puse las voces. Pero traté de no irme demasiado lejos de la versión original”, detalla sobre las composiciones que desempolvó después de largo tiempo y que finalmente le dio vida en dos discos de corta duración disponibles en las plataformas digitales.

Títulos como “Blues de Blues”, “Desde que te vi”, “Y yo Resistía”, “Luna Roja” o “Un día Mejor” son parte de los dos episodios de “Canciones Inmunes”, un trabajo que marca una etapa solista, sin dejar de lado su impronta como guitarrista.

-Tus canciones suenan a un momento presente.

-Creo que lo atemporal responde a ese lineamiento, donde no importa el momento en el que te encuentres, pero son canciones que hablan de lo que nos pasa, de la vida humana, de los sentimientos. Y como tuvimos la pandemia en el medio, le puse “Canciones Inmunes”, porque han superado el paso del tiempo, la pandemia y son canciones que tienen vigencia, porque no están atadas a una moda, en cuanto al sonido, a la poética.

Son canciones que nunca las mostré ni siquiera estuvieron en un proyecto de disco de Los Enanos. Y mañana voy a tocar un poco de eso, otros temas que he compuesto hace poco y otras que seguro van a querer escuchar.

Sin pensarlo en un formato acústico, Stati se toma algunas licencias y une el sonido enchufado de su guitarra con una impronta más intimista.

“Lo bueno del formato acústico es que las canciones nacen ahí, en una guitarra, en lo íntimo. Entonces la pandemia fue un poco el espejo de esa realidad oculta a la hora de componer las canciones y de la fuente que las da, que es una guitarra. Y son como canciones al desnudo. Y está bueno que se muestre lo que es la cocina del trabajo en la música”.

-También has sabido cultivar tu lado B que es la pasión por el vino.

-Hay atrás una pasión y siempre he puesto el corazón. Con Marcelo (Pelleriti) estamos con este proyecto de los vinos que es Felipe Staiti Wines. Ahora en este tiempo me sirvió mucho estar apoyado por ese lado, porque tenía cosas que hacer, proyectos y no estaba ocupado por las giras. Y estando en Mendoza tuve más tiempo de ir a la bodega, de hacer los vinos de una manera más personal, presente en los procesos. Y en esta etapa de mi vida, donde no estoy con giras puedo dedicarle más tiempo a esa otra ventana de mi vida, que son los vinos y que es una pasión que está acompañada de la música.

-¿Tiene planes de volver con Los Enanitos Verdes?

-Sí, tenemos planes para marzo y abril del año que viene, vamos a ir a México, Estados Unidos. En el 2020 teníamos la gira de los 40 años de Los Enanos y no se pudo hacer, lo íbamos a hacer este año, pero no había seguridad en los tiempos de los vuelos y demás. Así que por eso la retrasamos para el 2022.

-Fue un recreo obligado, pero productivo en lo personal.

-En un punto a mí me vino bien la pandemia porque fue una fuerza extraordinaria que me dijo: “Pará la máquina, basta de giras, viajes y quedate un poco en tu casa”. Vino bien, porque lo que no podíamos era tomarnos un año sabático y terminó viniendo de otro lado. Y me sirvió para componer, grabar mis canciones e inclusive para encontrar lugares en mi casa que no sabía que existían (ríe). Y no porque tenga una casa grande, pero siempre estoy corriendo. Vino bien en ese sentido.

-Se puede decir que estás viviendo un presente distinto que te devolvió a Mendoza.

-Mendoza es el lugar del que siempre me aleje, pero nunca me fui diría Fito Páez. Mendoza es mi lugar sin dudas y el lugar donde me puedo proyectar al mundo. Hay cosas que me sirven de ancla como mi casa, mi Ford Falcon que lo sigo teniendo, y esas cosas que me dan la perpetuidad en Mendoza. Pero me proyecto de aquí para afuera.

Felipe Staiti

La Ficha

FELIPE STAITI

Día y hora: hoy, a las 20.30.

Lugar: Cerveza Patagonia del Mendoza Plaza Shopping.

Entradas: $800 (anticipada con pinta) y $900 (taquilla). Compra al: 261 253 0979 – 261 594 2396.