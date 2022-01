Nuevo lanzamiento: Pasado Verde recorre su costado más íntimo en su sesión Vol.0

Comenzaron la pandemia con un disco recién lanzado. Declaración de Principios apenas pudo ver la luz antes de ser encerrado por más de un año. Hoy, Pasado Verde retoma sus fuerzas musicales para poner en marcha un nuevo camino, recorriendo su intimidad, compartiendo con sus seguidores y comenzando un nuevo proyecto que espera salir a las calles a mediados de año.

Si hablamos claro, la banda terminó su año y comenzó el 2022 con el pie derecho. Tras haber regresado a los escenarios con shows increíbles, Pasado Verde ahora apuesta a una nueva faceta de la banda, lanzando su primera sesión Vol.0.

Recorriendo canciones de su discografía y dándoles un estilo completamente nuevo, la agrupación liderada por Exequiel Stocco abre su paleta y se arriesga a un nuevo desafío.

“La idea surgió porque nunca habíamos hecho una sesión grabada en vivo. Pensamos hacer algo distinto porque no íbamos a sacar música nueva este año”, dijo Exequiel cuando conversamos con él telefónicamente, haciendo referencia al 2021.

El trabajo estuvo bajo la dirección de Tom Escobar, quien ha diseñado los videoclips y portadas de sus discos, y arte de Lucila Cairo Guerra. Exequiel cuenta que la idea era generar una variedad de espacios, luces, efectos y un sonido completamente alucinante, además de sumar vestimenta atemporal que no los colocaran en un tiempo y lugar determinados.

Los temas van desde El monstruo y Tiempo y Soledad, hasta Para Vos, El plan y Aquí vamos. Un repertorio que recorre ocho de sus mejores canciones, las favoritas por el público y por ellos, según admite el vocalista.

En ese contexto, Exequiel resalta que la experiencia de vivir esta sesión, la primera en más de una década juntos, fue completamente renovadora para el espíritu de la agrupación.

“Las bandas generalmente tienen acústicos o videos en diferentes situaciones, y nosotros por ser medios celosos del audio y la calidad, hemos perdido la posibilidad de tener mucho material”, dice el vocalista, quien conforma la banda junto a Joaquín Ferreira Nazar, Fabricio Potenzone, Franco Santillán y Leonardo Lemoli.

“Nos planteamos generar más material además del videoclip de la canción porque la gente que sigue a la banda desde hace mucho, está buscando eso más personal. También garpa ver una sesión y ver a los pibes tocar en vivo”.

Relatando sobre este nuevo material que sale de lo convencional, Stocco adelanta que también una de sus “materias pendientes” dentro de la banda es presentar sus canciones en formato acústico.

“Lleva mucho tiempo, pero es algo que nos gustaría, hacer reversiones acústicas de los temas que no la tienen y eso te permite tomarte la licencia de irte a otros géneros. Es una posibilidad de que el Volumen I venga por ahí.”

Una fecha especial en el escenario

Luego de que se decretara la pandemia, el cuarto álbum que la banda lanzó quedo en stand by hasta que los shows en vivo regresaron a su normalidad. Fue en 23 Ríos donde la banda regresó al ruedo y finalmente presentó en vivo aquel tesoro que por tanto tiempo se mantuvo dentro de su estudio.

Aunque resalta que su última fecha fue especial. A mediados de diciembre, Pasado Verde se presentó en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, junto a La Skandalosa Tripulación y El Polaco.

“La última fecha del año fue un lujo porque coincidió con una fecha especial para la banda. Fue el 17 de diciembre, día que falleció Rodrigo Cebolla Cara, cantante de la Skandalosa y se cumplían 5 años. Él vivía muy cerca de donde estábamos, cerramos el año tocando con la Skandalosa, ese día, cerca de su casa, fue muy significativo en muchos sentidos.”

"A veces necesitas hacer esos cambios que vienen con la cantidad de años, el tiempo y la confianza de que, si haces un cambio, lo haces sobre un tema que la gente conoce y se sorprende. Hay una búsqueda de arreglar las cosas e ir renovando para que sea más entretenido para todos."

Por otra parte, “Vol.0″ se presentó en noviembre en la Nave Cultural de Mendoza, a modo de Avant Premiere en dos funciones de aforo reducido. Por lo tanto, los artistas se encontraron del otro lado a la hora de presentar este ansiado proyecto.

Ambas funciones agotaron su capacidad y su entrada fue a beneficio de un comedor. “Estuvo buenísimo, era algo que tenía pendiente y cuando le dije a los pibes, cada uno aportó su idea. Es un plan extraño, pero la situación de cine, la arquitectura del lugar, el espacio, la pantalla, el sonido, te brinda una experiencia nueva a la que no estás acostumbrado”, cuenta entusiasmado el músico.

Quinto disco, un cambio significativo

Desde el comienzo de la entrevista, Exequiel adelantó que se encuentran trabajando en su próximo disco. Y aunque habían preparado un adelanto para su paso por el Mendorock, que se postergó debido a la situación actual del Covid, adelanta que parte del material será presentado en los próximos meses de verano.

El nuevo disco será producido por Lucca Beguerie, baterista de Usted Señálemelo y con Joaquín Negro Guevara, quien produjo el disco sinfónico de Ciro Martínez.

- ¿Cómo será el disco nuevo?

Tenemos una doble apuesta, estamos súper entregados a los productores y a abrir el juego un montón, estamos buscando experimentar con la música. Son muchos años, y aunque uno puede reversionar una canción, la idea es buscar cambios en el camino. Nos animamos a tocar otros instrumentos, cantar de otra manera. Obviamente la línea melódica e identidad de Pasado Verde se mantiene, pero ese marco que se puede modificar lo cambiaremos.

La banda compuesta por Exequiel Stocco, Joaquín Ferreira Nazar, Fabricio Potenzone, Franco Santillán y Leonardo Lemoli está en proceso de elaborar su próximo disco.

- Llevan 12 años juntos. Todos estos cambios, ¿tienen que ver con el tiempo?

Si, Fabri el guitarrista siempre pone la nota en los ensayos de que no podemos seguir tocando los temas igual que hace ocho años atrás. Y tiene razón. No es sólo el público el que necesita algo nuevo, sino nosotros también. A veces necesitas hacer esos cambios que vienen con la cantidad de años, el tiempo y la confianza de que, si haces un cambio, lo haces sobre un tema que la gente conoce y se sorprende. Hay una búsqueda de arreglar las cosas e ir renovando para que sea más entretenido para todos.

- Cuando hablamos de Declaración de Principios, me contaste que viajaron a San Luis y estuvieron encerrados hasta terminarlo. ¿Este disco será igual?

En aquel entonces, la banda venia de muchos cambios, gente que entraba y salía, entonces quisimos hacer la comunión para que el grupo se reafirme y cerrar esa etapa de cambios. La idea de este disco nuevo es otra dinámica, no estar tantos meses detrás de una canción, sino agarrar esa energía y concentrarla en un fin de semana. Además de buscar otra cosa en lo musical, queríamos cambiar también los procesos. Es otra la energía, es otra la presión y como músicos estábamos listos para correr ese riesgo.

“La idea surgió porque nunca habíamos hecho una sesión grabada en vivo. Pensamos hacer algo distinto porque no íbamos a sacar música nueva este año”, dijo Exequiel Stocco.

- Tuvieron un 2021 movido porque también los llamaron de Walmart para poner una de sus canciones en su publicidad…

Fue un premio al esfuerzo, el laburo, a tener las cosas ordenadas. Porque fue algo que surgió de un tema viejo entonces te da la pauta de que nunca hay que bajar la guardia. Si hubo un impacto en las reproducciones, gente de otros lugares nos comenzaron a escuchar. Hubo gente que flasheo mucho, medios que se acercaron a la banda. Evidentemente hay lugares a los que uno no está llegando y esta noticia impactó de otra manera.

- ¿Sienten que lo disfrutaron?

A veces ocurre que la vorágine del laburo uno no se para y lo disfruta. Y fue como ‘che, esto no pasa todos los días’, fue como disfrutémoslo, compartámoslo. Esta bueno ir un cambio más tranqui y esas cosas disfrutarlas porque no pasan todo el tiempo.

- ¿Son de esas bandas que se ponen objetivos cada año?

Si.

- ¿Cuál es el de este año?

Hay objetivos de números y reproducciones, pero principalmente es tocar fuera de Mendoza. Una materia pendiente era Buenos Aires y nos fue muy bien a fines del año pasado, así que pensamos volver. Y obvio este año se viene disco nuevo, la idea es que para mitad de año esté en la calle.