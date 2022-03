Dani Radcliffe y su posible vuelta a Harry Potter

El actor británico Daniel Radcliffe, que encarnó en ocho películas al joven mago Harry Potter, descartó en una reciente entrevista retornar a la franquicia con una posible adaptación al cine de la obra de teatro “Harry Potter y el legado maldito”.

“No es algo que realmente me interese ahora mismo”, respondió en las últimas horas durante una entrevista al diario The New York Times en el marco de la promoción de la comedia de aventuras “La ciudad perdida”, que estrena la semana que viene y en la que participa junto a Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt.

Elenco principal de Harry Potter.

Los rumores de que pudiera llevarse al cine “El legado maldito”, pieza teatral de Jack Thorne basada en una historia ideada por la autora de la saga literaria de Harry Potter, J.K. Rowling, habían comenzado a rodar a fines del año pasado cuando el realizador Chris Columbus dijo que estaría encantado de reunir al elenco original con ese objetivo.

Columbus, director de las primeras dos cintas de la saga fílmica, ”Harry Potter y la piedra filosofal” (2001) y “Harry Potter y la cámara secreta”, había asegurado que “El legado maldito” era “una gran obra de teatro” y que Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint tenían ya “la edad correcta para interpretar esos roles”. La pieza está ambientada en la adultez de Harry y compañía. Otra razón que impulsó las ilusiones de los fanáticos fue el estreno en enero pasado del especial para HBO Max “Regreso a Hogwarts” a dos décadas de la primera película, en el que gran parte del elenco repasaba su paso por la franquicia.

"Harry Potter: regreso a Hogwarts" es la superproducción que prepara HBO Max por los 20 años del inicio de la saga (Gentileza HBO).

“Esta no es la respuesta que todos esperan, pero creo que fui capaz de volver para el especia y disfrutarlo porque ya no es parte de mi día a día. Estoy llegando a un punto en el que creo salí bien de ‘Potter’ y estoy feliz en el lugar en el que estoy ahora, y volver sería un cambio demasiado grande en mi vida”, explicó el actor.

Si bien, como pudo verse en “Regreso a Hogwarts”, Radcliffe guarda un gran cariño por el personaje que lo puso en el mapa de la industria audiovisual, lleva más de una década explorando proyectos que le proponen otros desafíos como intérprete. Justamente ahora se encuentra embarcado en la biopic del cantautor y comediante “Weird Al” Yankovic, entre muchos otros roles.

Sin embargo, el actor no descartó que en un futuro pueda cambiar de opinión, y trazó un paralelismo con los protagonistas de “La guerra de las galaxias”, que ya muy mayores retomaron sus papeles para la tercera trilogía de la saga: “Nunca diré nunca, pero los muchachos de ‘Star Wars’ tuvieron como 30, 40 años antes de volver. Para mí fueron solo 10. No es algo que realmente me interese ahora mismo”.