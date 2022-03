The Batman: el regreso del héroe desde una mirada terrenal y atormentada

Cuando se anunció que DC trabajaría en una nueva película de Batman, muchos pusieron el grito en el cielo. Y es que ya anunciada una nueva película de The Flash en donde aparecerá el personaje una vez más interpretado por Ben Affleck, las dudas fueron más que las certezas.

Lo que sucede en el universo de héroes y villanos de DC a veces puede ser contradictorio para sus fanáticos. No me adentraré demasiado en el tema, ya que es más complejo de lo que parece y no me considero para nada experta.

Pero lo que sí puedo apreciar, desde mi lugar de espectadora, es que en muchas ocasiones la franquicia que compite contra Marvel en el mundo del cine no ha logrado cumplir con las expectativas de sus fanáticos.

Aunque ahora, ¿logró reivindicarse? Podríamos decir que sí, porque la nueva película The Batman protagonizada por Robert Pattinson era todo lo que esperábamos y más.

Primero y principal porque nos propone un héroe diferente a todo lo que venimos viendo del personaje. Lejos de ser un millonario que lo tiene todo, Pattinson nos muestra a un Bruce Wayne atormentado por la trágica muerte de sus padres, con luchas internas como cualquier persona que ha vivido su experiencia, pero desde un lugar privilegiado.

No es el millonario que invierte dinero en ser un héroe nocturno, sino que este Batman tiene un propósito que va más allá del bien y el mal. Suena ya trillado, porque es la forma en la que se lo ha descrito desde que se pudo tener acceso a la cinta, pero este personaje resulta ser mucho más terrenal sin dejar de lado su oscura esencia.

Paul Dano y Zöe Kravitz aportan un gran potencial a la cinta en sus roles de El Acertijo y Gatúbela.

En esta Ciudad Gótica, no cabe el sex symbol millonario y soberbio que acostumbramos a ver. Sino más bien esta cinta tiene un tono bastante cercano a lo que vivimos con Joker de Joaquin Phoenix, porque nos regala un Bruce real, tangible y humano.

La actuación de Pattinson en el papel resultó ser todo lo que necesitaba el personaje. Un joven silencioso, de perfil bajo que desde su Batcueva pretende salvar a su ciudad del mal que la corrompe. Un hombre callado, atormentado y sumido en su pesar.

Omite lo conocido y da espacio a lo nuevo

La película dirigida por Matt Reeves nos invita a conocer terrenos hasta ahora inexplorados por las demás adaptaciones del cómic. Omite lo conocido del personaje, como la muerte de sus padres y todo su proceso para convertirse en el héroe nocturno, dejando mucho más espacio para lo desconocido hasta ahora.

Con una duración de tres horas, The Batman se toma el tiempo de explorar las situaciones y los matices de sus personajes, tanto de Bruce como de sus villanos y personajes secundarios. El tono del filme es frío y oscuro, así como su paleta de colores, al igual que sucede en el Batman de Christopher Nolan.

Pattinson es un Bruce Wayne atormentado por la muerte de sus padres que luchará por descubrir quién está detrás de los asesinatos que oscurecen Gottham.

Sin embargo, debemos admitir que esta cinta se asemeja más a una de terror que a una película de superhéroes. Y es que el director logró captar la esencia que uno espera de un personaje como éste.

Otro de los aspectos que me resultó muy atractivo de la cinta fue la exploración que hizo Reeves en las raíces de Bruce Wayne. Porque lejos de caer en lo que conocemos del personaje, hizo mucho más hincapié en la historia de su familia.

En The Batman, descubrimos que la familia Wayne no era tan correcta e inmutable como lo han tratado de reflejar el resto de sus franquicias. Sino que la oscuridad de Gotham también estaba inmersa en su intimidad, tanto en las decisiones de Thomas Wayne y su relación con la mafia como en la insanidad mental de Martha Wayne.

Dos caras de la misma moneda

Dos personajes que no puedo dejar de destacar son, por supuesto, el Acertijo, el villano principal de esta historia que resulta ser fundamental para entender el desarrollo introspectivo de Batman y cómo evoluciona la actuación de Pattinson durante la cinta. Y, por otro lado, el rol de Batgirl como una compañera que ve el mundo como él, pero desde otra perspectiva.

Mientras los ciudadanos de Gotham están en proceso de conocer cuáles son las verdaderas intenciones del héroe enmascarado, Batman se embarca junto al comisario Gordon en investigar una serie de homicidios que se están produciendo en la ciudad.

Prácticamente desde el principio, el villano hace su aparición mediante diferentes pistas que van guiando al personaje de Batman, aunque vamos descubriendo que su enemigo sabe realmente quién es.

En la cinta, conocemos secretos detrás de la familia Wayne, además de apreciar un costado más humanizado y terrenal del personaje.

Paul Dano en el papel del Acertijo nos deja completamente atónitos, porque nos mantiene intrigados, a la vez que cumple con la esencia que este villano requiere. Aunque lo más interesante está en esta propuesta de que tanto él como Batman tuvieron las mismas experiencias, ambos huérfanos, sólo que transitadas desde diferentes clases sociales.

Por otra parte, Gatúbela, interpretada por Zöe Kravitz, también resulta ser importante para la evolución del personaje de Batman. Posicionada en las mismas creencias y valores que Bruce, aunque proveniente de un origen mucho más humilde, se coloca como la contraparte perfecta de él, viendo el mundo desde lo bajo y viviéndolo en carne propia, mientras que Bruce lo ve desde el privilegio.

La película cierra con un broche de oro, dando espacio, si es que lo desea su director, a una extensa paleta de posibilidades para ampliar su universo. La aparición de un nuevo Joker y el conocimiento de la identidad de Bruce Wayne podrían ser dos puntos clave para que, en el futuro, The Batman regrese.