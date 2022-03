Leandro Lacerna presenta Supersad en una prometedora noche en la Nave UNCuyo

Está catalogado como uno de los músicos de la nueva generación con más trayectoria en el arte de la composición, así como con un gran recorrido en la producción.

Leandro Lacerna cerró su 2021 con su disco Supersad, una obra de “canciones abiertamente tristes” caracterizada por la diversidad y una búsqueda de renovación del audio.

Tras dedicarse a producir una larga lista de artistas, el músico retomó su vida en el estudio después de 5 años y le dio vida a uno de sus discos más ambiciosos en materia musical.

No sólo por la diversidad de sus sonidos, sino porque se animó a llevar su música “bajón” a un nuevo nivel. Porque como dijo en su momento cuando lanzó el disco, “si mi música era sad, ahora va a ser SuperSad”.

Ahora el artista, que viene de presentarse en la segunda repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se prepara para llevar su nuevo repertorio al escenario de la Nace UNCuyo con una formación especial para la ocasión.

El artista lanzó su álbum en 2021 y oficialmente lo presenta con nueva formación.

“Voy a tocar el 18 un disco que se llama Supersad pero vengo de una Superhappy”, admite entre risas, haciendo referencia a su paso por la Vendimia y ahora su camino dirigido a su show en la Nave.

Y agrega: “Pensaba que es parte esta diversidad de poder estar tocando con otros artistas, agradezco a la música esta diferencia de una semana a la otra paso de ser una persona agitando a la gente a meterme en un universo con un entramado de texturas diferente. Todos esos universos que están adentro que en mí son genuinos”.

Con una amplia variedad de artistas que lo acompañan en escena, como Romi López (bass synth, voces), Silvina Inés Ormeño (batería), Violeta Trujillo (piano) y Blanc (sintes, programaciones), Leandro se prepara para una noche única donde el público disfrutará del disco completo representado por primera vez con esta magnitud.

La cita está programada para el próximo viernes 18 a las 21 en la Nave UNCUYO. Abre la noche Paula Rosas. Las entradas pueden adquirirse anticipadas por entradawe.com o en taquilla.

SuperSad en la Nave

En octubre de 2021, Leandro lanzaba a la calle su esperado álbum después de varios años lejos de la producción propia, ya que se dedicó a producir discos de otros artistas.

Por varias razones, su presentación oficial se vio postergada en algunas oportunidades hasta que este mes el plan se concretó. “Siempre venimos tocando el disco con versiones más minimalistas con Blanc, que es quien hace las programaciones, o con Violeta Trujillo a piano y voz. Entonces esta vez va a ser todo el disco con una formación grande en un lugar buenísimo como es la Nave”, explica el músico y productor.

A Leandro se suman Romi López (bass synth, voces), Silvina Inés Ormeño (batería), Violeta Trujillo (piano) y Blanc (sintes, programaciones).

Y si bien explica que cada uno de los integrantes de esta agrupación han compartido escenario en diferentes oportunidades con él, el desafío está puesto en esta nueva formación que dará vida a su disco en su más pura esencia.

Uno de los aspectos fundamentales de este show, según remarca Lacerna, es la presencia de un piano real en escena. “Es algo que me hace mucha ilusión porque en la Nave hay un piano de cola increíble y el disco tiene mucho piano”, dice extasiado.

Y agrega: “Me gusta el piano real, el teclado está bien porque generalmente no hay lugar, pero en los discos siempre toco con el instrumento real. Y estoy muy contento con esto”.

También resalta la presencia de los sintetizadores, lo cual permite ir “mezclado partes de texturas y psicodelias”. Y como adelantó, habrá nuevas versiones de canciones más viejas.

-¿La puesta en escena también tiene protagonismo?

Si, trabajamos con Noe Torres y habrá mucho en la puesta de luces que mantiene la estética que usamos en las fotos. Por un juego, cuando sacamos las fotos de la tapa del disco, me teñí el pelo de rosado y fue quedando el negro y rosado como gamas predominantes. El énfasis está puesto en la música, pero también queríamos que los colores del disco estuvieran presentes.

"Este año me propuse disfrutar más de cada cosa", dice Leandro, quien además de producir música propia, produce discos de artistas de diferentes partes del mundo.

-Es tu primera vez en la Nave UNCuyo, ¿qué te atrajo del lugar?

Hay algo que me gusta de la Nave que es el escenario. Se ve extraño cuando el artista está muy arriba y ves al público abajo, me genera una desconexión. En la Nave es al revés, es más parecido al Teatro Griego en el sentido en que la gente está elevada para poder ver. Además, la Nave está hecha con mucha madera, algo que logra una acústica muy cálida y como el disco tiene que ver con los paisajes sonoros y cierta intimidad, nos parecía un lugar buenísimo.

-Venis de cerrar la Vendimia y ya has participado en varias oportunidades, ¿qué relación tenés con la fiesta?

La peli mía con Vendimia tiene una larga data. Más allá de que mis padres son actores y de chico me llevaban ahí, cuando terminé la facultad de producción me llamaron para hacer la dirección musical de la Vendimia de San Martín y Guaymallén en 2007 y a partir de ahí me empecé a meter mucho en el lenguaje artístico de la Vendimia. Esta fue la cuarta vez que toco ahí y siempre es algo impresionante, es algo muy grande a nivel técnico, el sonido y la gente.

-¿Qué te devolvió las ganas de sumarte, después de más de cinco años de no participar?

Me llamó Seba Rivas que estaba armando este seleccionado de músicos mendocinos para hacer el homenaje. Cuando me contó las canciones y el plan, me contagió mucho y los diferentes artistas que iban a estar. Se formó un equipo increíble.

Me pareció muy interesante la selección de artistas, con diferentes edades, diferentes lenguajes y nos dejaron ser a cada cual como somos en el escenario. Eso fue muy genuino, cada cual cantando las canciones que han sido parte de nuestras vidas dándole nuestra impronta. Hubo mucha admiración mutua, ya desde los ensayos estaba esta alegría.

-Uno de los planes es dedicarte más a la producción este año, ¿cierto?

Este año me propuse disfrutar más de cada cosa. Ahora que estoy con la presentación del disco he dejado un poco el estudio, y después retomaré. La idea es disfrutar más de cada proceso. Se vienen varios discos de personas con las que estoy trabajando y quiero poder meterme de cabeza al estudio y no terminar quemado. Los dos trabajos me encantan, pero ambos requieren de mucho cuerpo, entonces tener esporádicamente toques, pero no quiero dedicarle toda la energía a eso.

-¿Te gustaría sacar el disco de la provincia?

Tengo ganas de salir a girar, tengo muchos amigos en diferentes provincias. Mi ideal sería viajar, no sólo con el disco, sino también a producir y grabar. Me gustaría ir con el combo entero de lo que me gusta hacer, ir a tocar, pero también hacer algún workshop o clínica de producción, así que estoy trabajando en eso. La idea es integrar el Leandro Lacerna solista con el productor.