La guerra y el cine unidos: Ana María Picchio encabeza la Fiesta Provincial del Teatro con una emotiva obra

Hoy comienza la Fiesta Provincial del Teatro, donde 15 obras se disputarán su puesto para representar a la provincia en la instancia nacional del festival. Desde suspenso y comedia, hasta obras infantiles y de títeres lideran la lista de producciones seleccionadas de la provincia.

Con un gran acto de presentación, el festival se inaugura con la llegada de Ana María Picchio y su nueva obra “Amor de cine”. Dirigida por Francisco Suárez e interpretada por él, Picchio y Ernesto Larresse, la producción está basada en una carta que recibió la actriz proveniente de un ex combatiente de Malvinas.

Su autor relata una serie de acontecimientos, experiencias y detalles de aquella época oscura de nuestra historia, para poco tiempo después de enviarla, morir en el ARA General Belgrano junto a sus 323 compañeros.

Cuatro décadas después de recibir esta emotiva pero dura historia, Ana María y Francisco deciden llevarla a los escenarios teatrales y compartir con el público una historia digna de contar.

“Es una historia de amor”, comienza diciendo la actriz cuando conversó con Los Andes. “Yo recibí una carta de un ex combatiente de Malvinas que murió en el Belgrano en el momento en que estaban viendo La Tregua”, cuenta, lo cual resulta ser una premisa fundamental para el desarrollo de esta historia.

“En el espectáculo se cuenta la historia del soldado y aparte se cuenta la importancia del cine, en todos los aspectos de la vida y, especialmente, en el momento de la guerra”.

En este relato ficcionado en tono de melodrama, el punto de partida es una declaración de amor por parte de un joven enamorado de una actriz, luego de verla en una película.

Francisco Suárez, Ana María Picchio y Ernesto Larresse encabezan Amor de cine, una obra teatral basada en una carta de un ex combatiente de Malvinas.

En la pieza teatral, se destaca con una fuerte impronta el conflicto bélico de Malvinas, con imágenes inéditas, aportadas por la Televisión Pública. “Es muy emocionante todo lo que este chico cuenta. Mientras nosotros estábamos viendo televisión y vendiendo por canal Siete para enviarle a los soldados cosas que nunca les llegaron, ellos se estaban jugando la vida, sin elementos, con armas que no servían y sin entrenamiento. Esto hace que todo sea mucho más triste y doloroso, una guerra comandada por un ser demente…”, dice.

La obra tendrá lugar hoy a las 20:30 en el teatro Independencia, en el marco de apertura de la Fiesta Provincial del Teatro. Las entradas están a la venta a través de entradaweb.com.ar. Además, habrá una promoción del 50% de descuento en la boletería destinada especialmente a ex combatientes de Malvinas.

Juan Ignacio, el autor de la carta

Sin adelantar demasiado sobre el contenido de la carta que recibió de Juan Ignacio, la actriz revela que, desde el primer momento, el gran pedido de su autor fue que su carta no quedara en el olvido.

“Cuando me manda la carta a mí, entre todas las cosas que me dice, me pide que la pueda leer mucha gente. Y en medio de todo, a mí no me dio para hacer nada, simplemente la leyeron mis íntimos y la puse en un cajón, no sabía qué más hacer con la carta que sufrir”, cuenta la actriz, que recibió dicha carta hace más de 40 años.

Sin embargo, resalta el rol del director de la obra, quien fue el que impulsó la idea de llevar adelante este espectáculo y hacerlo carne para todos los espectadores. Fue por primera vez en una feria del libro mendocina donde la carta vio la luz, presentándose y emocionando al mundo desde el primer día.

“Yo nunca pensé que debíamos llevarlo para adelante, el que tiene ese deseo es el director. Cuando te pasan las cosas, el que menos se entera de lo que pasa sos vos. Yo solo con el homenaje de que este hombre me dedicó esa carta, mi corazón está tranquilo, pero lo que se ve de afuera es que es bonito e interesante, y es un motivo para hablar de lo que fue esa guerra”, dice Ana María, enfatizando la guerra de Malvinas.

En la puesta, se cuenta con recursos multimediales por medio de proyecciones, con material fílmico restaurado y el disfrute de la música en vivo a cargo de los talentosos mendocinos Juan Pablo Moltisanti y Walter Anselmi.

La importancia de revivir la historia

Un detalle a destacar en esta cita que está programada para hoy es que, una vez concluida la función, se dará lugar a una charla con el público. Se espera la presencia de veteranos de guerra y se genere un diálogo con estos testigos vivientes.

Un reclamo que no se apagará jamás, poniendo en palabras la soberanía argentina de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En esta sintonía, Ana María expresa la importancia que tiene llevar adelante una historia, donde los detalles de una cruel vivencia se hacen sentir en el público y el mundo.

“Hubo cosas que pasaron en Malvinas que la gente, inclusive yo, no sabíamos. Me entero porque estamos trabajando en el tema, pero no sabía que habían pasado y que los chicos pasaron esas injusticias en la guerra. Es un buen motivo para que la gente joven sepa y para que no se olviden, uno entierra con mucha facilidad los hechos importantes de la historia”.

En cuanto a las razones que la emparentan a esta historia, Picchio admite que desconoce los motivos de haber sido elegida por el ex combatiente. “Porque hice la película quizás”, reflexiona.

Aunque admite que “hay muchas cosas que a uno le pasan que no se pregunta. Yo no soy de preguntármelo tanto porque, así como me pasan estas cosas, no podrían pasarme, y no me angustiaría si no me pasaran. Yo las acepto y tengo que agradecer, y en este caso, compartirlo”, sentenció.