La cuarta temporada de El Marginal llegó a Netflix: nueva cárcel, nuevos personajes y otros desafíos

San Onofre quedó en el pasado. Con un nuevo escenario ubicado en el penal de Puente Viejo, nuevos personajes y el esperado regreso de Pastor [Juan Minujín] a la pantalla, la cuarta temporada de El Marginal se hizo presente en Netflix.

Todo cambió, o no tanto. Con las mismas líneas generales, pero en un espacio completamente diferente en reglas, estructura y dinámicas, los Borges, Pastor, la Sub-21 y nuevos personajes comienzan lo que es la penúltima temporada de una de una de las series más exitosas de la grilla argentina.

A días de haber presenciado el lanzamiento mundial, la serie recupera el presente en el que quedamos allá por 2016, tras el final de la primera entrega. Ahora, sin privilegios y en una posición mucho menos acomodada, los hermanos Borges, interpretados por Nicolás Furtado y Claudio Rissi, intentarán ponerse a la altura de la situación.

La voz de los protagonistas

Previo al lanzamiento de la serie, los actores que dan vida a los personajes de Pastor, Diosito, Mario Borges, Ema y más, se hicieron presentes frente a los medios argentinos para repasar algunos detalles detrás de su regreso a la pantalla.

La última temporada que se estrenó en Netflix se ubicaba momentos previos a la primera entrega. Con una cronología desordenada, la serie nos fue llevando por diferentes túneles que demostraban cómo cada uno había llegado a donde estaba.

Es la primera temporada de la serie que se estrena en Netflix a nivel mundial.

Sin embargo, esta cuarta temporada viene a dar vuelta la página y comenzar todo de cero. Más cruda, con más violencia y un cambio rotundo en la estructura de la cárcel como la habían presentado, Sebastián Ortega se embarca en una cara desconocida de El Marginal.

“Después de casi dos años retomar ese personaje haciendo una secuela, siguiendo un orden cronológico en el nuevo penal, era motivador”, dijo Claudio Rissi, quien da vida a Mario Borges en la ficción de Ortega.

“El reencuentro con Nicolás siempre me resulta muy grato, con Gerardo que también disfruto mucho de las escenas; y esta vez tuve más momentos con Juan Minujín, que nuestro vínculo había quedado en la primera temporada”.

Con un nuevo desafío por delante, tanto Rissi como Nicolás Furtado, quien interpreta a su hermano Diosito, admiten que ese fue el condimento adrenalínico que impulsó toda motivación.

En esta nueva temporada prometen más acción y violencia que en las primeras entregas.

“Tenía condimentos nuevos que nos entusiasmaban y era también recuperar lo de la primera temporada, para mí de las mejores”, dijo Furtado, quien en esta nueva temporada ingresa a una cárcel nueva junto a su clan, en donde el poder está en otras manos.

“En lo personal, Diosito nuevamente tiene desafíos. Y como actor también tuve que indagar en cosas distintas. Por ahí ya indagamos tanto que cuesta creer, pero igualmente hay cosas aún no vistas, siempre descubriéndole un costado nuevo al personaje”, asegura.

Esta tira comienza con una secuencia de persecución, donde Ema y Pastor intentan salir del país y comenzar una nueva vida. Sin embargo, los planes nunca resultan como uno quisiera. Tras ser apresado, Pastor ingresa a la cárcel de Puente Viejo donde las reglas son diferentes, totalmente alejado a lo que uno esperaría.

Ya desde el comienzo, con un primer capítulo que supera la hora veinte de duración, los personajes comienzan a darnos una introducción a lo que veremos a partir de ahora.

El regreso de César y su reencuentro con Pastor resulta ser uno de los momentos más esperados de los fanáticos de la serie, y de los actores también.

Personajes como Pastor, Diosito, Emma, Mario Borges y Antín regresan junto a nuevos protagonistas que se suman.

“En la Sub 21 se nos hizo un lugar común la cárcel, como si estuviésemos en casa, estuvo buenísimo. Lo más importante es que volvimos porque queríamos estar. Teníamos muchas ganas de vengarnos”, dice Abel Ayala, quien encarna al personaje.

Pero más allá de los actores reconocidos, también se suman nuevos rostros a esta temporada. Y claro que era de esperarse, si el escenario cambió, la gente también.

Rodolfo Ranni, Luis Luque y Ariel Staltari son tres de los actores que formarán parte de la nueva generación de El Marginal, reflejando un costado muy diferente a lo acostumbrado en San Onofre.

Staltari, quien recientemente ganó más popularidad por el reestreno de Okupas, admitió que sumarse a esta serie fue una gran felicidad. “Me pasa algo curioso porque siempre la gente me preguntaba si había estado en el Marginal y nunca estuve, siempre me lo propusieron, pero no me podía sumar. Finalmente, el cosmos me permitió estar en estas últimas temporadas y lo disfruté muchísimo, me provoca mucho orgullo”, dijo sincero.

El regreso de Juan Minujín

Dos temporadas después, Minujín retoma su papel de Pastor, aquel policía encubierto que se convirtió en parte de la banda de los Borges, para después terminar posicionado como un enemigo.

El actor se mostró emocionado de regresar en aquel papel que en 2017 quedó guardado en un cajón, esperando poder salir nuevamente a la cancha. Ahora, la historia de Pastor y de Ema se verá completamente complicada con una cadena perpetua de por medio, que separa aquella vida que soñaban con construir.

“La marginalidad es un reflejo de la otra parte de la sociedad, que en algunos casos se acepta y en otros se niega, pero todo es producto de la misma sociedad. De hecho, en El Marginal se habla de una sociedad enferma en todo sentido, adentro y afuera."

- ¿Cómo fue su reencuentro con cada uno de sus personajes?

Fue un placer total, y un desafío también retomar un personaje que dejé de hacer por varios años. Pero la serie siguió con dos temporadas más muy vivas, entonces también eso hizo que la vuelta tuviera más carga.

- ¿Cómo se resignifica el personaje de Pastor en esta nueva temporada?

El personaje ya maduró una serie de cosas que en la primera lo sorprende. En esta temporada cuando Pastor vuelve a caer preso y perder el sueño con Ema, hay algo por lo que ya pasó, entra a la cárcel de otra forma, la relación con los Borges y con Diosito es distinta, con la Sub 21 también es completamente distinta, y el anhelo de una vida afuera con Ema es completamente distinta. Es alguien que ya tropezó, cayó en un pozo, salió y volvió a caer. Los caminos que toma son distintos.

Sobre el atractivo de la cárcel, Claudio Rissi dice: "me parece que la gente quiere espiar lugares que no se ven normalmente, que no están expuestos”.

La cárcel, una incógnita llamativa

Lo cierto es que se trata de una serie cruda en esencia. La violencia, el abuso, el poder. En esta nueva temporada, los rasgos que venían sembrándose se acentúan aún más.

En ese sentido, Claudio Rissi habla, desde su perspectiva, sobre cuál es el ingrediente que hace tan atractivo este tema de la marginalidad, el hecho de conocer lo desconocido.

“Creo que tiene que ver con esa parte oscura que todos tenemos y no queremos ver, y podemos verlo a través de la pantalla. Sería transaccional por decirlo de algún modo, pero me parece que la gente quiere espiar lugares que no se ven normalmente, que no están expuestos”, declaró el actor, mientras reflexionaba al respecto.

Se suman nuevos actores como Luis Luque, Rodolfo Ranni, Ariel Staltari y Dalma Maradona.

“La marginalidad es un reflejo de la otra parte de la sociedad, que en algunos casos se acepta y en otros se niega, pero todo es producto de la misma sociedad. De hecho, en El Marginal se habla de una sociedad enferma en todo sentido, adentro y afuera. Y como los personajes son más descarnados, eso creo que lo hace más atractivo”.

En esa línea, uno pensaría que todo lo vimos ya. Sin escatimar en la violencia y la crítica a la calidad de vida penitenciaria, El Marginal ha abierto una puerta casi desconocida para lo que estamos del otro lado.

Sin embargo, Furtado insiste en que esta nueva temporada, “es más de lo mismo y mucho más”.

“La esencia es la misma. La gente quiere ver lo que ya conoce, pero contando otras historias. Creo que al ser una cárcel nueva y encontrarnos en este caso los Borges con nuevos desafíos, obstáculos y el reencuentro con Pastor, eso ya de por si va a hacer que no se repita la historia. Además, hay cuestiones, por lo menos en mi personaje, que son nuevas, distintas, fuertes que nunca vimos antes, que realmente representan grandes desafíos”.