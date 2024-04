Esta fue la serie con la canción de Billie Eilish que Netflix decidió cancelar

En el año 2019, Netflix estrenó la serie “The Society”, la cual alcanzó en un gran éxito y se posicionó como una de las más vistas del año. Sin embargo, la plataforma decidió cancelarla, lo que generó un gran malestar en la audiencia.

Además de su trama, la serie se hizo conocida por tener una canción de Billie Eilish como tema principal y su repentino final causó polémicas entre los usuarios.

Si bien, Netflix es una plataforma conocida por ofrecer grandes contenidos y producciones exitosas, también es famosa por sus inesperadas y, para muchos, injustas cancelaciones. Estos fueron los casos de “I am not okay with this” (2020), “Anne With an E” (2019), “1899″ (2022), entre otros.

Otra de las series que resultó ser un gran éxito en la plataforma fue “The Society” la cual desató una gran polémica tras su cancelación el mismo año de su estreno. La serie cuenta con una temporada de sólo 10 episodios y una de las razones por las cuales logró un gran popularidad entre la audiencia, fue por su canción principal compuesta por Billie Eilish.

En el trailer, Netflix nos mostró la historia y a sus personajes con la canción “Bury a friend”, la cual representa a la perfección la trama y funciona como una especie de “spoiler” de lo que el espectador verá.

“The Society” narra la historia de un grupo de adolescentes quienes, al regresar a su pueblo luego de un viaje escolar, observan que sus familias no están. Su temor aumenta al descubrir que en realidad fueron transportados a una ciudad idéntica y se encuentran completamente solos. Tras esta oscura realidad , los jóvenes deben crear su propia sociedad para sobrevivir.

A pesar del éxito rotundo de la serie, Netflix decidió cancelarla al poco tiempo de su estreno tras la pandemia del COVI-19. Esta decisión desató una gran molestia por parte de los fans quienes aún exigen una segunda temporada para cerrar el final abierto y polémico con el que concluyó.

Hasta la actualidad, la compañía continúa firme en no renovar la serie y hasta los mismos actores confesaron que esperan poder regresar para una nueva temporada.